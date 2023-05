Fincantieri remporte un contrat de 526 millions de dollars pour la construction d'une frégate aux Etats-Unis

(Alliance News) - Fincantieri a annoncé vendredi que le ministère américain de la Défense avait attribué à Marinette Marine (FMM), filiale américaine de Fincantieri, le contrat de construction de la quatrième frégate de classe " Constellation ", d'une valeur d'environ 526 millions de dollars, pour la marine américaine.

Le contrat pour la première frégate et l'option pour neuf navires supplémentaires, signé en 2020, a une valeur totale d'environ 5,5 milliards USD et comprend le soutien après-vente et la formation des équipages.

Pierroberto Folgiero, PDG de Fincantieri, a déclaré : "Notre engagement est de soutenir la plus grande marine du monde avec un navire qui représente le plus haut degré d'innovation possible. Nous examinons en particulier le profil numérique des unités, en termes de cybersécurité et d'analyse des données, deux fronts fondamentaux pour la concurrence industrielle du futur".

Fincantieri a clôturé la séance de jeudi dans le vert de 0,4% à 0,57 euro par action.

