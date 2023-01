Fincantieri va construire une unité pour soutenir les parcs éoliens aux États-Unis

(Alliance News) - Fincantieri Spa a annoncé mercredi que, par le biais de sa filiale américaine Fincantieri Marine Group, elle a signé un contrat avec CREST Wind, une coentreprise entre Crowley et ESVAGT, pour la conception et la construction d'un navire d'exploitation de service.

Le navire de 88 mètres sera construit à Bay Shipbuilding et entrera en service en 2026. Le navire servira le Coastal Virginia Offshore Wind, le parc éolien américain de Dominion Energy, dans le cadre d'un affrètement à long terme.

Les unités SOV sont utilisées pour transporter les techniciens chargés de la maintenance et de la surveillance du fonctionnement des éoliennes offshore. Crowley est l'une des principales entreprises soutenant le marché américain de l'éolien offshore, tandis qu'ESVAGT est le principal fournisseur de services SOV en Europe.

L'unité destinée à CREST Wind s'ajoute aux dix navires d'exploitation de services de construction ou SOV et aux deux câbliers de son portefeuille. Grâce à son savoir-faire et à son leadership dans la construction de ces navires, Fincantieri entend saisir les opportunités découlant de la croissance de la puissance installée dans le monde prévue en 2030 et du besoin supplémentaire de plus de 150 unités pour l'installation et la maintenance des parcs éoliens.

Pierroberto Folgiero, PDG de Fincantieri, a déclaré : "Avec cette commande, Fincantieri réaffirme qu'elle est un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie éolienne offshore, qui connaîtra d'importants investissements dans les années à venir. Comme nous l'avons indiqué dans le plan industriel, la poussée vers la décarbonisation nous permettra de renforcer encore notre positionnement concurrentiel et le caractère distinctif de notre modèle, tout en développant des synergies dans l'ensemble de nos activités principales pour renforcer les compétences du groupe".

L'action de Fincantieri a clôturé mercredi en hausse de 1,4 pour cent à 0,60 euro par action.

