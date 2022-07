L'Italie lutte contre les incendies de forêt alors que des centaines de personnes sont évacuées en Toscane

Des incendies de forêt ont éclaté dans plusieurs régions d'Italie cette semaine alors que les températures continuent de grimper.

Neuf villes, contre cinq mardi, étaient placées en état d'alerte maximale pour la canicule, qui avertit des risques sanitaires graves liés à la météo. Le total passera à 14 jeudi, dont Rome, Milan et Florence.

Les températures devraient atteindre 40°C dans une grande partie du nord et du centre de l'Italie cette semaine, ainsi que dans le talon sud de la botte italienne, les Pouilles, et les îles de Sardaigne et de Sicile.

Mercredi, en Toscane, un incendie qui s'est déclaré lundi soir a continué de brûler près de la ville de Lucca, ayant déjà détruit quelque 560 hectares (2,15 miles carrés) de bois.

Il a forcé environ 500 personnes à évacuer alors que les flammes ont fait rage toute la nuit, atteignant certains villages et provoquant l'explosion de certaines citernes de gaz liquéfié, a déclaré le gouverneur de la région, Eugenio Giani, sur Twitter. "Certains fronts se sont renforcés à cause du vent", a-t-il ajouté.

Dans le nord-est de la région de Friuli Venezia Giulia, les habitants ont été invités à rester à l'intérieur en raison de l'épaisse fumée dégagée par un incendie de forêt qui s'est déclaré mardi dans la zone de Carso, à la frontière avec la Croatie et la Slovénie.

L'incendie a incité le constructeur naval public Fincantieri à fermer son usine dans la ville portuaire de Monfalcone.