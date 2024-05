(Alliance News) - Mardi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire positif lors d'une journée calme en termes macroéconomiques, à l'exception de la Bourse de Londres.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le vert de 0,2 % à 34 820,43, le Mid-Cap était en hausse de 0,2 % à 48 410,36, tout comme le Small-Cap à 29 208,16 tandis que le Growth italien était en hausse de 0,5 % à 8 304,34.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,2 pour cent, le FTSE100 de Londres est en baisse de 0,1 pour cent et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,3 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, les prix de gros en Allemagne ont chuté de 1,8 pour cent en glissement annuel en avril, en baisse par rapport à la baisse révisée de 2,6 pour cent du mois précédent, selon les données publiées par l'Office fédéral des statistiques mardi.

Cette baisse a été principalement attribuée à la diminution des prix des produits chimiques, des céréales, du tabac non transformé, des graines et des aliments pour animaux, des métaux et des minerais métalliques, des déchets et de la ferraille, ainsi que du lait, des produits laitiers, des œufs, des graisses et des huiles comestibles.

De retour à Milan, sur le Mib, le groupe Iveco a fait mieux que quiconque, prenant la première place et augmentant de 1,7 %. Telecom Italia suit avec un vert de 1,0%, tandis qu'Intesa Sanpaolo ferme le podium, en hausse de 0,9%, tout comme Banca Monte dei Paschi di Siena.

Saipem, qui a annoncé la semaine dernière que sa filiale Saipem Finance International avait réalisé avec succès le placement d'une nouvelle émission d'obligations non convertibles et non subordonnées à taux fixe d'un montant de 500 millions d'euros, arrivant à échéance en mai 2030, est en hausse de 0,1%. Les obligations paient un coupon annuel de 4,875 % et ont un prix de rachat de 100 %. La date d'émission est prévue pour le 30 mai 2024.

Leonardo est également dans le vert de 0,1% après avoir annoncé vendredi qu'il avait signé un accord-cadre avec l'opérateur PHI Group pour 12 hélicoptères AW189 afin de soutenir le marché mondial de l'énergie à partir de 2025. L'accord, qui comprend des commandes et des options, inclut également un partenariat de soutien, avec un contrat de service, un contrat MRO - maintenance, réparation et révision - et des solutions de formation pour les modèles AW139 et AW189.

Parmi les porteurs, Prysmian est en queue de peloton avec une perte de 1,0 %, précédé par les énergiques Terna, Snam et A2A, en baisse de 0,3 % à 0,2 %.

Dans le segment des cadets, Fincantieri a grimpé de 0,7% après avoir annoncé vendredi que le ministère américain de la Défense avait attribué à sa filiale américaine, Fincantieri Marinette Marine, le contrat de plus de 1,00 milliard d'euros pour la construction des cinquième et sixième frégates de la classe "Constellation" pour l'US Navy.

Le contrat pour la première frégate et l'option pour neuf autres navires, signé en 2020, a une valeur totale d'environ 5,5 milliards d'euros et comprend le soutien après-vente et la formation des équipages.

Maire Tecnimont abandonne 0,1 %. La société a annoncé jeudi qu'un consortium composé de sa filiale Tecnimont - Integrated E&C Solutions et de Baker Hughes a remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction auprès de Sonatrach pour la construction de trois stations de compression, ainsi que la modernisation du système de collecte de gaz, dans le champ gazier de Hassi R'mel, situé à 550 kilomètres au sud d'Alger.

La valeur totale du contrat est d'environ 2,3 milliards de dollars, dont la part de Tecnimont est de 1,7 milliard de dollars.

Webuild - dans le vert de 0,1% - a annoncé jeudi que sa filiale CSC Costruzioni a obtenu un contrat d'une valeur totale de plus de 302 millions d'euros pour la nouvelle usine industrielle ferroviaire au Tessin, avec une part de 67% d'environ 202 millions d'euros.

Le projet, confié par les Chemins de fer fédéraux suisses au Consorzio Officine Ticinesi OFT dirigé par CSC Costruzioni, comprendra les travaux préparatoires, tels que l'installation du site et l'excavation, puis la construction du bâtiment principal, des bâtiments techniques annexes et des travaux pour les espaces extérieurs.

Parmi les petites capitalisations, Newlat Food a augmenté de 5,2 % le lendemain de l'annonce de la signature d'un accord pour l'achat de 100 % du capital social de Princes Limited, un groupe alimentaire historique basé au Royaume-Uni, fondé à Liverpool en 1880 et actuellement détenu par Mitsubishi Corporation.

Le prix fixé sur une base libre de dettes et de liquidités est de 700 millions de livres sterling, dont 650 millions doivent être payés en espèces et 50 millions en actions Newlat Food. La transaction sera financée par les liquidités disponibles de la société, le financement des actionnaires et un prêt de 300 millions d'euros accordé par un pool de banques internationales de premier plan. Ce pool, dirigé par Unicredit et BNL BNP Paribas en tant que coordinateur global et teneur de livre, comprend Rabobank, Commerzbank, Banco BPM et BPER.

Antares Vision gagne 2,5 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait clôturé l'exercice 2023 avec une perte de 99,6 millions d'euros, contre une perte de 503 000 euros en 2022.

La société a souligné que le résultat d'exploitation était négatif de 2,8 millions d'euros, contre un résultat positif de 5,5 millions d'euros un an plus tôt. Ce résultat a été affecté par des amortissements plus élevés liés à la capitalisation des coûts de développement et des droits d'utilisation pour les différents sites de la société, ainsi que par des provisions prudentielles plus élevées pour les risques de crédit et les provisions pour la garantie des produits. La composante financière a été négative de 5,2 millions d'euros et a été influencée par 5,4 millions d'euros d'intérêts et de charges financières sur les prêts, 1,4 million d'euros par le solde négatif des gains et pertes de change, compensé par 1,7 million d'euros provenant de la reconnaissance des revenus de l'évaluation de la juste valeur des bons de souscription d'actions.

Parmi les PME, Lindbergh a grimpé de 3,2% après avoir annoncé mardi qu'elle avait signé un accord de trois ans avec LVMH Italie pour gérer les services et les projets d'économie circulaire en Italie.

Casta Diva Group - dans le rouge de 3,4 % - a annoncé mardi avoir terminé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 110,8 millions d'euros, en hausse de 33 % par rapport aux 83,6 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La valeur de production était de 111,5 millions d'euros, en hausse de 33 % par rapport à 83,9 millions d'euros.

Rocket Sharing Co - qui n'est pas encore commercialisée - a déclaré avoir terminé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros en 2022.

La perte pour la période s'est élevée à 1,2 million d'euros, stable par rapport à l'année précédente.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,1 % à 38 855,37, le Hang Seng a cédé 0,2 % à 18 791,92 et le Shanghai Composite a baissé de 0,5 % à 3 109,57.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0872 USD contre 1,0857 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2773 USD contre 1,2774 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 82,86 USD le baril contre 83,06 USD le baril lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 345,15 USD l'once contre 2 356,42 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, une réunion de l'Eurogroupe est prévue à 1200 CEST.

Aux Etats-Unis, le chiffre de la masse monétaire M2 est attendu à 19h00 CEST tandis que plusieurs membres de la Réserve fédérale s'exprimeront plus tard dans la journée.

À 1430 CEST, les ventes en gros canadiennes sont attendues.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, Alfonsino, Allcore, Arras Group, Casta Diva, Eligo, Estrima, Sciuker Frames, Softlab, SolidWorld Group et TrenDevice devraient publier leurs résultats.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.