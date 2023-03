Le Vard de Fincantieri construira un nouveau navire câblier

(Alliance News) - Fincantieri Spa a annoncé mardi que, par l'intermédiaire de sa filiale Vard, elle a signé un contrat avec un armateur international pour la conception et la construction d'un nouveau navire câblier, dont la livraison est prévue en 2024.

Le navire sera entièrement construit par le réseau de production du groupe Vard, y compris les principaux systèmes et équipements. Il aura une longueur d'environ 95 mètres, 60 cabines individuelles, une force de remorquage de 60 tonnes et un total de 3 700 tonnes d'équipement de pose de câbles. Il pourra atteindre une vitesse de 14 nœuds et se distinguera par les solutions installées à bord, notamment le système de positionnement et de maintien en mer DP2, une norme avancée de l'Organisation maritime internationale.

Pierroberto Folgiero, PDG de Fincantieri, a déclaré : "Ce contrat est une autre preuve encourageante de la solidité stratégique du nouveau plan industriel. En fait, il intervient quelques jours seulement après l'annonce d'une commande d'un autre client majeur pour quatre navires qui opéreront dans des parcs éoliens, confirmant ainsi que l'ensemble du secteur offshore vit un moment de grande effervescence et la capacité de Fincantieri à tirer parti de ces opportunités grâce à ses compétences distinctives".

"Nous sommes convaincus que le secteur représente un front de croissance très prometteur car il canalise les macro-tendances mondiales telles que la numérisation, la transition énergétique et le leadership technologique, que le groupe a identifié comme des pierres angulaires pour envisager l'avenir de manière programmatique".

L'action de Fincantieri est en baisse de 1,0% à 0,60 EUR par action.

