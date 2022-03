Le projet de Leonardo de vendre des unités est mis en attente dans le cadre de la crise ukrainienne - sources

Leonardo a déclaré en décembre qu'il avait reçu deux manifestations d'intérêt pour OTO Melara, qui produit des canons navals et terrestres, et Wass, qui fabrique des torpilles, et qu'il attendait des offres fermes.

Leonardo a déclaré à l'époque vouloir se concentrer sur les hélicoptères, les avions et l'électronique de défense, ajoutant qu'OTO Melara et Wass pourraient avoir de meilleures opportunités de croissance en dehors du groupe.

Le consortium franco-allemand KMW+Nexter Defence Systems (KNDS) et le constructeur naval italien Fincantieri ont tous deux exprimé leur intérêt pour les deux unités.

Mais le gouvernement italien, qui contrôle à la fois Leonardo et Fincantieri, souhaite avoir son mot à dire dans la transaction, selon des sources précédentes.

Alors que l'Europe évalue l'urgence d'une coopération plus étroite en matière de défense, Rome estime que tout choix concernant l'avenir des deux unités doit s'inscrire dans une stratégie plus large.

En particulier, Rome souhaite jouer un rôle dans un consortium européen pour les équipements militaires terrestres, dans lequel certains des actifs de l'OTO Melara et de Wass pourraient être intégrés, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement.

Le fonctionnaire a déclaré que les négociations pour atteindre les objectifs du gouvernement étaient complexes, et que la crise actuelle rendait difficile la poursuite des pourparlers.

"La question est suspendue en raison de la guerre", a déclaré l'une des sources, demandant à ne pas être nommée étant donné que les délibérations sont privées.

Leonardo s'est refusé à tout commentaire.