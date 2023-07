(Alliance News) - Leonardo Spa a annoncé lundi que la coentreprise Orizzonte Sistemi Navali - dans laquelle Fincantieri Spa et Leonardo détiennent respectivement 51% et 49% - a signé un contrat avec la Direction des armements navals du Secrétariat général de la défense/DNA pour la construction de trois navires de patrouille de nouvelle génération, avec des options pour trois unités supplémentaires et les ajustements d'infrastructure nécessaires pour les bases navales d'Augusta, de Cagliari et de Messine, où les navires seront basés.

La valeur totale du contrat pour les trois premières unités est de 925 millions d'euros, y compris les services de soutien logistique connexes.

Dans les prochains jours, OSN conclura des sous-contrats avec Fincantieri et Leonardo, d'une valeur respective d'environ 540 millions d'euros et 255 millions d'euros.

Le contrat avec Fincantieri constitue une transaction importante avec une partie liée, définie conformément aux réglementations applicables en la matière, a expliqué la société dans une note.

Pour Leonardo, le contrat de sous-traitance envisagé, qui doit être conclu entre Leonardo et OSN, représente une transaction entre parties liées de moindre importance, en vertu de la valeur du contrat et des indices de matérialité applicables à l'affaire. Les transactions bénéficient de l'exclusion du régime procédural prévu pour les transactions avec les filiales, y compris les sociétés contrôlées conjointement, conformément à la réglementation en vigueur et aux procédures respectives adoptées.

Le programme OPV - Offshore Patrol Vessel - dont ce contrat fait partie, "répond à la nécessité de garantir des capacités adéquates de présence et de surveillance, de surveillance maritime, de contrôle du trafic marchand, de protection des lignes de communication et de la zone économique exclusive, ainsi que de protection contre les menaces dérivant de la pollution marine, telles que le déversement de liquides toxiques", souligne Leonardo.

D'une longueur d'environ 95 mètres, d'un déplacement de 2 300 tonnes et d'une capacité d'accueil de 97 membres d'équipage à bord, les nouveaux patrouilleurs se distingueront par une concentration de solutions technologiques, ainsi que par des standards d'excellence en termes d'automatisation et de manœuvrabilité, qui les rendront aptes à opérer dans un large éventail de scénarios tactiques et de conditions météorologiques.

Parmi les caractéristiques les plus innovantes, on trouve le cockpit naval, développé pour les patrouilleurs offshore polyvalents (PPA) de la MM sur la base d'une exigence véritablement révolutionnaire : un poste de travail intégré, coproduit par Leonardo et Fincantieri NexTech, qui permet à deux opérateurs seulement, le pilote et le copilote, d'effectuer les opérations à bord et dans les airs, en intégrant les figures de l'officier de quart à la passerelle et du commandant de bord. Depuis ce poste, situé sur la passerelle de commandement, il est en effet possible de gérer aussi bien les machines, les gouvernails et les systèmes de plate-forme que certaines fonctions du système de combat.

Lundi, l'action de Leonardo a clôturé dans le vert de 3,7% à 12,32 euros par action et celle de Fincantieri en hausse de 1,8% à 0,52 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

