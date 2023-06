Les bourses dans le rouge après les macros de la zone euro

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont continué à évoluer en territoire négatif mardi, suite à la publication de certaines données de la zone euro.

Sur le plan macroéconomique, la production corrigée des variations saisonnières dans le secteur de la construction a baissé de 0,4% en avril par rapport à mars, tant dans la zone euro que dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat publiées mardi.

En mars, la production dans le secteur de la construction avait baissé de 1,7 pour cent dans la zone euro et de 1,6 pour cent dans l'UE.

En avril, par rapport à avril 2022, la production dans le secteur de la construction a augmenté de 0,2% dans la zone euro et a diminué de 0,1% dans l'UE.

De plus, le compte courant de la zone euro a affiché un excédent de 4 milliards d'euros en avril, en baisse par rapport aux 31 milliards d'euros du mois précédent, a annoncé mardi la Banque centrale européenne.

Il y a eu des excédents de 16 milliards d'euros pour les biens et de 4 milliards d'euros pour les services, tandis qu'il y a eu des déficits de 15 milliards d'euros pour les revenus secondaires et de 2 milliards d'euros pour les revenus primaires.

À Milan, le FTSE Mib était en baisse de 0,6 % à 27 584,50, le Mid-Cap était en baisse de 0,5 % à 43 032,72, le Small-Cap était dans le rouge de 0,3 % à 27 332,13, tout comme l'Italie Growth à 9 101,95.

En Europe, le CAC 40 de Paris était en baisse de 0,4 %, le FTSE 100 de Londres était légèrement dans le rouge et le DAX de Francfort était en baisse de 0,7 %.

Sur le panier principal de Piazza Affari, Telecom Italia est en hausse de 0,5 %, après avoir annoncé que le conseil d'administration s'est réuni lundi pour examiner, dans le cadre du processus concurrentiel relatif à Netco, les deux offres non contraignantes soumises, respectivement, par le consortium formé par CdP Equity Spa et Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, agissant au nom d'un groupe de fonds d'investissement gérés ou conseillés par le groupe Macquarie, et par Kohlberg Kravis Roberts & Co LP, également connu sous le nom de KKR.

Le conseil d'administration de TIM achèvera son examen des offres le 22 juin.

Terna augmente de 0,5 % après avoir annoncé lundi qu'un programme de rachat d'actions sera lancé le 22 juin, pour un montant maximum de 7 millions d'euros et un nombre total d'actions ordinaires ne dépassant pas 1,4 million, ce qui représente environ 0,1 % du capital social de la société.

Leonardo a gagné 0,2 % après avoir appris que l'Agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN lui avait attribué un contrat pour la fourniture d'un nouveau radar de défense aérienne à longue portée RAT 31 DL/M.

C'est la première fois depuis les années 1990 que l'agence de l'OTAN achète un système de radar complet.

Mediobanca est dans le rouge de 0,5%, après avoir annoncé lundi que Compass, la société de crédit à la consommation du groupe, a signé un accord pour reprendre 100% de HeidiPay Switzerland de HeidiPay, une société financière suisse en forte croissance spécialisée dans le Buy Now Pay Later, avec plus de 400 accords commerciaux avec de grands distributeurs, des marques de luxe et des opérateurs technologiques, actifs sur le territoire.

Sur le Mid-Cap, Maire Tecnimont est en baisse de 1,1%, après avoir annoncé mardi que ses filiales appartenant aux business units Integrated E&C Solutions et Sustainable Technology Solutions ont obtenu de nouveaux contrats d'une valeur totale d'environ 260 millions de dollars de la part de clients internationaux principalement en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

En particulier, KT-Kinetics Technology a obtenu un contrat dans la BU IE&CS pour une usine de prétraitement par PKN Orlen, une multinationale polonaise opérant dans le domaine du raffinage et de la vente de carburants principalement en Europe centrale.

Le projet a une durée de 24 mois.

Technogym a perdu 1,0 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait présenté ses objectifs de croissance rentable et durable à moyen terme.

Les revenus devraient croître à un taux annuel moyen d'environ 10 % en raison du lancement de nouveaux produits, de solutions numériques et d'IA, de l'entrée sur de nouveaux marchés et de l'intérêt croissant pour les protocoles d'entraînement liés à la santé. La marge d'Ebitda ajustée devrait croître chaque année entre 40 et 70 points de base en raison des économies d'échelle, de l'amélioration de la qualité, de l'optimisation de la logistique et du contrôle de la chaîne d'approvisionnement.

Fincantieri est dans le rouge de 0,4 % après avoir signé lundi un contrat pour la construction de son deuxième navire de croisière de luxe avec Marc-Henry Cruise Holdings LTD, copropriétaire et exploitant de Four Seasons Yachts.

La commande s'élève à plus de 400 millions d'euros et le navire sera livré en 2026.

En 2022, Fincantieri a acquis la commande de la première unité de la classe, qui sera livrée au quatrième trimestre de 2025.

Sesa gagne 0,3%, après avoir annoncé lundi avoir clôturé l'exercice au 30 avril avec un chiffre d'affaires consolidé et d'autres revenus d'environ 2,9 millions d'euros selon les chiffres préliminaires, en hausse de 21% en glissement annuel par rapport aux 2,4 millions d'euros au 30 avril 2022.

Du côté des petites capitalisations, Somec a baissé de 0,7%. Vendredi, elle a annoncé que sa filiale américaine Fabbrica avait remporté une nouvelle commande pour un immeuble de 34 étages à New York. Le contrat est évalué à plus de 23 millions d'USD et comprend la conception, la fabrication et l'installation de plus de 12 000 mètres carrés de murs-rideaux sur mesure pour un nouveau bâtiment qui sera construit sur la Ninth Avenue, une artère du West Side de Manhattan, à quelques pâtés de maisons du Madison Square Garden et de l'Empire State Building.

algoWatt s'effondre de 16 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait approuvé son nouveau plan d'entreprise jusqu'en 2025, conformément à la proposition de manœuvre financière actualisée précédemment annoncée au marché et pour "sortir de l'état actuel de stress financier grâce à un changement de modèle d'entreprise et à une révision des objectifs stratégiques et financiers de la société", comme indiqué dans une note.

Le plan prévoit une croissance de la valeur de production de 51%, avec des revenus cumulés d'environ 134 millions d'euros, avec des objectifs de revenus intermédiaires d'environ 18 millions d'euros en 2023, 42 millions d'euros en 2024, et 64 millions d'euros en 2025.

Parmi les PME, Alfonsino a baissé de 1,5%, après avoir annoncé lundi qu'elle avait conclu un accord de coopération avec SIDI Piccolo Srl, une entreprise familiale historique associée au groupe VéGé et active dans le secteur de la grande distribution sous l'enseigne Supermercati Piccolo, pour la livraison rapide de produits alimentaires à domicile, élargissant ainsi le champ d'action de l'unité commerciale Groceries.

Le conseil d'administration de GO internet - en baisse de 8,7 pour cent - a approuvé vendredi le nouveau plan d'affaires 2023-2027 rédigé en ligne et en continuité avec le plan précédent approuvé le 8 juin 2020. Le plan prévoit un chiffre d'affaires compris entre 15,5 et 16,5 millions d'euros, un Ebitda compris entre 2,5 et 3,0 millions d'euros, une marge d'Ebitda comprise entre 17% et 18%, et une position financière nette négative comprise entre 2,8 et 2,0 millions d'euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,1 % à 33 388,91, le Shanghai Composite a cédé 0,5 % à 3 240,36 et le Hang Seng a perdu 1,5 % à 19 607,08.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0926 USD contre 1,0924 USD à la clôture des marchés européens. En revanche, la livre valait 1,2776 USD contre 1,2799 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,97 USD contre 76,41 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 965,30 USD l'once contre 1 955,70 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi prévoit la publication des permis de construire aux Etats-Unis à 1430 CEST et le discours de Williams, membre du FOMC, à 1745 CEST.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

