Après des années de travail précaire en tant qu'ouvrier agricole dans une entreprise d'agrumes, Federico Olivieri, 29 ans, n'en revenait pas lorsque, près de chez lui en Sicile, Webuild a ouvert un vaste site proposant des formations pour les nombreux emplois spécialisés requis.

Le programme promu par Webuild fait partie d'un nombre croissant d'"écoles" gérées et financées par des entreprises dans le but de combler les importantes lacunes en matière d'emploi dues à l'inadéquation entre les compétences des travailleurs et celles demandées.

"Nous avons abordé le problème de manière proactive en investissant dans la mise en place d'un système spécialisé. Nous avons besoin de personnes et de compétences qui ne sont pas disponibles sur le marché du travail. Si elles n'existent pas, nous les créons nous-mêmes", a déclaré à Reuters Gianluca Grondona, directeur des ressources humaines, de l'organisation et des systèmes chez Webuild, à propos du programme du groupe, lancé en novembre.

L'inadéquation des compétences est un problème international, mais pour l'Italie, dont le taux d'emploi est le plus bas de l'UE et dont la productivité stagne depuis plus de vingt ans, il s'agit d'un problème grave.

Malgré le grand nombre de chômeurs et d'inactifs, le taux d'inoccupation s'élevait à 2,5 % au premier trimestre 2024, ce qui correspond à la moyenne de l'UE, selon les dernières données d'Eurostat. Au cours de la même période, le taux d'inoccupation était de 2,8 % en France et de 0,9 % en Espagne.

Les écoles et instituts professionnels sont moins nombreux et moins recherchés en Italie que dans la plupart des pays européens, a souligné le groupe de réflexion Prometeia dans une étude publiée en juin, et même ceux qui existent ne parviennent pas à former les étudiants de manière adéquate.

Parallèlement, selon Prometeia, trop de jeunes continuent d'étudier des matières moins demandées sur le marché, comme les sciences humaines.

Le problème a été exacerbé par le développement rapide des nouvelles technologies, à un moment où le pays investit massivement dans des projets d'infrastructure soutenus par le PNR, pour une valeur totale d'environ 200 milliards d'euros.

De grandes entreprises telles que Webuild, Fincantieri et Ferrovie dello Stato (FS) prennent les choses en main.

Outre les offres d'apprentissage, par exemple, FS coopère avec les universités et les écoles pour proposer aux étudiants des cours plus ciblés.

"Lorsqu'une entreprise change, les compétences changent également et nous avons besoin de compétences spécifiques, en particulier lorsqu'il s'agit d'emplois basés sur le numérique et l'intelligence artificielle", a déclaré Adriano Mureddu, directeur des ressources humaines du groupe Fs.

NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Ces dernières années, Olivieri, diplômé de l'école agro-technique, a dû accepter une série de contrats instables et pas toujours bien rémunérés, dans le contexte d'un secteur agricole en crise en raison des importations d'agrumes bon marché.

Cette année, il s'est inscrit au programme Webuild et travaille désormais sur le chantier de Trappitello, près de Taormine, dans l'équipe de montage de la Tbm, la "taupe mécanique".

"Les cours sont très bons. Ils représentent une grande opportunité pour ceux qui en ont la volonté... vous ne pouvez pas manquer une telle occasion", a-t-il déclaré.

Sur les 10 000 nouvelles embauches prévues au cours des trois prochaines années, Webuild prévoit de sélectionner environ 3 000 personnes dans ses cours de formation. Les écoles sont stratégiquement proches des sites de construction du groupe, souvent situés dans les régions du sud où le taux de chômage est le plus élevé.

Lorenzo Esposito Corcione, 19 ans, originaire de Ligurie et diplômé de l'institut nautique en 2023, est aujourd'hui employé comme opérateur sur le chantier naval de Monfalcone. Il fait partie des 80 personnes embauchées par Fincantieri après avoir été formées dans le cadre du programme "Masters of the Sea" lancé il y a huit mois. Au total, 17 000 candidatures ont été reçues pour ce programme.

"Sans l'aide de cette formation, je ne serais pas ici", a déclaré Esposito Corcione à Reuters à la fin de son service.

"Il y a un monde entre ce que j'ai étudié et ce qui se fait ici", a-t-il conclu.

PROBLÈMES DE CHIFFRES

L'Italie est confrontée à un problème non seulement de compétences, mais aussi de nombre. Sa population est l'une des plus âgées au monde et son taux de natalité est l'un des plus faibles des pays de l'OCDE, avec 1,2 enfant par femme, tandis que les baby-boomers des années 1960 partent à la retraite.

Cela signifie qu'au cours des cinq prochaines années, l'Italie aura besoin de 3,1 à 3,6 millions de nouveaux travailleurs, selon les estimations du groupe d'entreprises Unioncamere.

D'ici 2050, l'Italie comptera près de cinq millions de personnes en moins, dont plus d'un tiers aura plus de 65 ans, selon les prévisions de l'ISTAT. Le besoin de jeunes se fait fortement sentir dans un certain nombre de secteurs, de la construction au tourisme en passant par l'agriculture.

Malgré la rhétorique anti-immigration, le gouvernement a augmenté l'année dernière les quotas de visas de travail pour les citoyens non européens à 452 000 pour la période 2023-2025, soit une augmentation de près de 150 % par rapport aux trois années précédentes.

Au fil des ans, l'Italie a attiré des travailleurs d'autres régions de l'UE, malgré ses salaires relativement bas, mais cela n'a pas aidé à résoudre son déficit de compétences.

Pour l'instant, les écoles et les cours de formation proposés par les grandes entreprises atténuent le problème, offrant de précieuses opportunités à des personnes comme Pasquale Infante, 28 ans, originaire de Campanie et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique. Il travaille aujourd'hui comme opérateur d'usine navale à Marghera.

Il est certain que (ces cours) sont une bonne chose pour les entreprises comme pour les travailleurs. C'est mieux que de les trouver déjà formés. En les formant elles-mêmes, les entreprises savent ce qu'elles leur enseignent", a-t-il déclaré.

