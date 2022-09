Au moins six morts après une attaque dans le sud-ouest du Cameroun

YAOUNDE, 6 septembre (Reuters) - Au moins six personnes ont été tuées et huit autres blessées mardi lorsque des combattants séparatistes ont ouvert le feu contre un autobus dans le sud-ouest du Cameroun, ont rapporté des responsables locaux et le directeur d'un hôpital régional.

Les séparatistes anglophones tentent de créer un Etat indépendant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où les attaques, les meurtres et les enlèvements ont augmenté cette année.

Le bus, qui se rendait à Kumba depuis la capitale économique, Douala, a été visé par des tirs aux alentours de la ville d'Ekona, selon un responsable du syndicat des transports préférant conserver l'anonymat.

Findi Stanley Mokondo, député de la circonscription d'Ekona, a confirmé l'attaque sans fournir de bilan.

Martin Mokaka, directeur du principal hôpital de Buéa, la capitale régionale, a indiqué que huit blessés et six cadavres avaient été transportés dans son hôpital.

Ni les séparatistes, ni le gouvernement camerounais, n'ont répondu à une demande de commentaire.

Les séparatistes ont pris les armes en 2017 et entendent, par la lutte armée, combattre la marginalisation dont sont, selon eux, victimes les minorités anglophones camerounaises et le mépris du gouvernement central à leur égard. (Reportage Amindeh Blaise Atabong, rédigé par Sofia Christensen; version française Camille Raynaud)