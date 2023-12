Fine Foods & Pharmaceuticals NTM SpA, anciennement Innova Italy 1 SpA, est une société pharmaceutique basée en Italie. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques pour des tiers. La société gère trois segments : Produits pharmaceutiques, Produits nutraceutiques et Dispositifs médicaux. Le segment des produits pharmaceutiques comprend des poudres et des granulés, des comprimés, des comprimés enrobés et des capsules de gélatine dure, conditionnés en sachets, en blisters et en bouteilles. Le segment des nutraceutiques comprend les poudres et les granulés solubles et effervescents, les comprimés solubles, effervescents et à mâcher, les comprimés enrobés et les capsules de gélatine dure, conditionnés en sachets, sachets, bâtonnets, pots, flacons de comprimés, blisters et bandes. Le segment des dispositifs médicaux comprend des comprimés, des capsules, des poudres, des granulés et couvre les domaines du traitement gastro-intestinal, oral et de la gorge et de la gestion du poids. Les dispositifs médicaux marqués CE (Conformité européenne) sont disponibles pour l'octroi de licences.

Secteur Transformation des aliments