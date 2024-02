Fine-Line Circuits Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des cartes de circuits imprimés (PCB). Les secteurs d'activité de la société comprennent les cartes de circuits imprimés et les exportations hors de l'Inde. La société propose des cartes de circuits imprimés, notamment des cartes à simple face (découpées et percées en grande quantité), des cartes à double face, des cartes à double face avec placage des bords, des cartes à double face à haute teneur en cuivre, des cartes multicouches (MLB) à impédance contrôlée, des fonds de panier avec connecteurs à insertion par pression, des cartes MLB avec vias aveugles et enterrés, des cartes MLB avec couche intérieure ou extérieure en cuivre épais et des cartes MLB avec dissipateur thermique métallique. La société est également engagée dans la recherche et le développement de projets, notamment le traitement de cartes surdimensionnées stabilisées par des matériaux supplémentaires et une épaisseur de cuivre, la production de circuits imprimés avec dépôt d'or sur diverses autres bases métalliques et la production de circuits imprimés flexibles rigides à entrefer. La société dispose d'installations de fabrication dans la zone de traitement pour l'exportation d'électronique de Santacruz (SEEPZ) à Mumbai.