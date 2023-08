Fine Metal Technologies Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise qui propose des tubes en cuivre pour climatiseurs et réfrigérateurs. Les produits de la société comprennent des tubes lisses, des tubes à rainures multiples, des tubes d'accumulateur et des tubes capillaires. Elle propose des tubes lisses pour les échangeurs de chaleur, utilisés pour transporter le réfrigérant à l'intérieur de l'équipement de réfrigération, et pour les tuyauteries, utilisées pour transporter le réfrigérant à l'extérieur de l'équipement de réfrigération. Le tube accumulateur est un tube droit et large en cuivre, utilisé comme réservoir de pression pour le fluide frigorigène. Le tube capillaire est un petit tube en cuivre qui sert à faire circuler le réfrigérant après avoir réglé la température pour qu'elle baisse à partir du compresseur et qu'elle passe par le réfrigérant à l'intérieur de la pièce, et qui aide à régler et à réduire la pression du réfrigérant à un niveau approprié avant de l'envoyer dans la machine frigorifique.

Secteur Exploitations minières et métallurgie