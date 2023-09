(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé sur une tendance baissière lundi, l'optimisme concernant les mesures de soutien à l'immobilier de la Chine s'estompant progressivement. Les salles de marché sont de plus en plus nombreuses à penser que la Réserve fédérale va confirmer l'arrêt du cycle de hausse des taux d'intérêt, tandis que la BCE devrait également laisser les coûts d'emprunt inchangés ce mois-ci.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé juste en dessous de la ligne de parité à 28 647,33, le Mid-Cap en baisse de 0,1 % à 42 195,25, le Small-Cap a terminé dans le vert de 0,2 % à 27 269,23, tandis que l'Italy Growth a cédé 0,1 % à 8 880,99.

En Europe, le CAC 40 à Paris a cédé 0,3 %, le DAX 40 à Francfort a perdu 0,1 % et le FTSE 100 à Londres a baissé de 0,2 %.

Sur la liste des valeurs sûres, Telecom Italia a été à la hausse, augmentant de 3,5 pour cent à 0,3046 EUR, dans sa sixième session haussière.

FinecoBank s'est également bien comportée, gagnant 2,1 pour cent, se relevant après trois séances de baisse, avec un prix final de 12,82 euros.

Campari, en revanche, s'est apprécié de 0,7 %, après deux séances de baisse.

Eni - en hausse de 0,4 % - a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord avec Oando PLC, la principale société énergétique nigériane cotée à la Bourse du Nigeria et à Johannesburg, pour la vente de Nigerian Agip Oil Company Ltd, une filiale à 100 % d'Eni, active au Nigeria dans l'exploration et la production d'hydrocarbures à terre et la production d'électricité.

Prysmian - en baisse de 1,2 % - a annoncé lundi qu'elle avait achevé l'installation et les essais à haute tension de ses 1 400 km de câbles d'alimentation sous-marins et terrestres pour l'interconnexion Viking Link, la plus longue interconnexion terrestre et marine de courant continu à haute tension au monde, reliant le Royaume-Uni et le Danemark.

Saipem, pour sa part, a chuté de 2,3 %. La société a déclaré jeudi qu'elle avait achevé avec succès le placement de 500 millions d'euros d'obligations garanties de premier rang non assorties de sûretés, arrivant à échéance en 2029.

Banca Monte dei Paschi a également été parmi les perdants, perdant 3,7%, marquant la troisième session à clôturer avec un solde négatif.

Du côté des valeurs moyennes, Ariston Holding a fait de bons achats, progressant de 5,1%, relevant la tête après trois séances de baisse.

Technogym, quant à lui, a progressé de 2,1% à EUR8,01 par action, après une baisse de 0,6% lors de la séance précédente.

WorldQuant a réduit sa position courte sur Saras de 0,59% à 0,43%. Le titre a clôturé à 1,31 EUR par action.

Anima Holding - en baisse de 0,6 % - a annoncé lundi qu'elle avait racheté 516 572 de ses propres actions. Les actions ont été rachetées à un prix moyen de 3,7910 euros pour un total de près de 2,0 millions d'euros. Suite à ces rachats, Anima détient 7,3 millions d'actions propres, soit environ 2,2 % du capital.

En revanche, Webuild a cédé 3,9 % après une perte de 0,2 % vendredi soir. L'action avait fortement augmenté jeudi après que Snowy Hydro, développeur du projet Snowy 2.0 en Australie - le plus grand projet hydroélectrique d'Australie, détenu à 100 % par Webuild après son acquisition de Clough - ait annoncé jeudi matin qu'il révisait son contrat.

Le Juventus FC, quant à lui, a cédé 5,1 %, malgré son succès de dimanche soir contre Empoli. Le club bianconeri a annoncé vendredi qu'il avait conclu un accord avec le FC Union Berlin pour le transfert définitif et gratuit des droits sur les performances sportives du joueur Leonardo Bonucci. Cette transaction génère un impact économique négatif sur l'exercice 2022-2023 de 5,6 millions d'euros, en raison de l'ajustement de la valeur nette comptable des droits d'enregistrement du joueur.

Du côté des petites capitalisations, Saes Getters progresse de 3,8%, portant le cours à 30,45 euros après un gain de 0,7% la veille.

Eurotech a progressé de 4,0%, dans sa sixième séance de hausse.

Conafi, quant à lui, a gagné 2,7%, rebondissant après huit séances consécutives de baisse.

Itway a baissé de 0,1 %. Vendredi, la société a annoncé qu'elle avait signé un partenariat avec CLoudian, une société leader dans le domaine des logiciels de stockage d'objets pour les entreprises. Comme l'explique Itway, ce partenariat vise à élargir l'offre d'Itway en matière de cybersécurité et de cyberrésilience. Le groupe Itway prévoit un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros au cours des deux prochaines années, dans les secteurs des fournisseurs de services, de l'administration publique, de la santé, de l'énergie, de l'éducation, de la banque et de l'assurance.

Parmi les PME, Innovatec a progressé de 5,1 %, inversant la tendance après deux séances de baisse.

Askoll Eva s'est également bien comportée, gagnant 2,7 pour cent par rapport à la baisse de 2,2 pour cent enregistrée lors de la séance précédente.

CleanBnB a également bien progressé, augmentant de 2,3 pour cent après une perte de 0,9 pour cent vendredi soir.

eVISO a chuté de 2,5 pour cent. La société a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'exercice clos le 30 juin avec un chiffre d'affaires de 225 millions d'euros, contre 208 millions d'euros un an plus tôt.

Deodato.Gallery, quant à elle, a chuté de 2,6 %, fixant le prix à 0,5360 EUR après la perte de 0,7 % enregistrée vendredi.

À New York, les bourses étaient fermées pour la fête du travail. Vendredi soir, le Dow Jones a clôturé dans le vert avec une hausse de 0,3 %, le S&P a terminé en hausse de 0,2 %, tandis que le Nasdaq a clôturé dans le rouge.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0791 USD contre 1,0814 USD à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2619 USD contre 1,2622 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 89,10 USD contre 88,22 USD à la clôture vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 938,07 USD l'once contre 1 9372,25 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier économique de mardi, le PMI des services du Japon est attendu à 0230 CEST et celui de la Chine à 0345 CEST. Dans la matinée, à 0945 CEST, ce sera l'Italie, avec des intervalles de cinq minutes pour la France, l'Allemagne et enfin à 1000 CEST pour la zone euro. À 1030 CEST, les chiffres du Royaume-Uni seront attendus.

À 1100 CEST, l'indice des prix à la production de la zone euro est attendu.

Aux États-Unis, à 1600 CEST, les biens durables et les commandes d'usine. À 1730 CEST, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 mois, 6 mois et 52 semaines est attendue.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de GVS, Immsi et Sabaf sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.