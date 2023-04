Fineco, collecte nette du premier trimestre en ligne avec celle de l'année précédente

(Alliance News) - FinecoBank Spa a annoncé jeudi une collecte nette positive de 1,1 milliard d'euros en mars, ce qui porte à 2,7 milliards d'euros la collecte nette depuis le début de l'année.

Les actifs sous administration ont totalisé 1,6 milliard d'euros et les actifs sous gestion 155 millions d'euros. Cette dernière évolution est due à la collecte de 423 millions d'EUR de Fineco Asset Management, qui a intercepté des sorties de fonds de 421 millions d'EUR provenant de l'assurance. La composition des ressources est influencée par l'environnement des taux d'intérêt et la volatilité du marché : en mars, la transformation de la liquidité non transactionnelle de 594 millions d'EUR en actions et en obligations s'est poursuivie, aidée par le placement de la nouvelle BTP Italia pour 423 millions d'EUR, en ligne avec les émissions précédentes.

Au premier trimestre, la collecte nette a ainsi dépassé 2,7 milliards d'EUR, en ligne avec le chiffre de 2,8 milliards d'EUR enregistré l'année précédente, tandis que les actifs sous gestion, qui s'élèvent à 1,0 milliard d'EUR, ont progressé de 12 % par rapport à l'année précédente.

Les revenus du courtage pour le mois de mars sont estimés à 21 millions d'euros, soit 80 % de plus que la moyenne des revenus entre 2017 et 2019. Depuis le début de l'année, les revenus de courtage sont estimés à environ 53 millions d'euros.

Alessandro Foti, administrateur délégué et directeur général de Fineco, a déclaré : " Les chiffres de financement du mois de mars montrent une image particulièrement solide pour Fineco, avec des entrées significatives de la part de clients qui sont investis sur les marchés grâce au soutien de nos conseillers financiers et de nos plateformes technologiques propriétaires. Dans l'environnement actuel, les solutions capables d'offrir des perspectives de rendement à des coûts équilibrés sont privilégiées, tant dans le secteur des actions que dans celui des obligations, avec un intérêt certain pour les nouvelles propositions de Fineco AM. La forte interaction avec les marchés est également confirmée par les résultats de la plateforme de courtage, qui a enregistré une forte croissance de ses revenus au cours du mois ".

L'action FinecoBank est en hausse de 0,2 % à 13,69 euros par action.

