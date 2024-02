FinecoBank S.p.A. figure parmi les principaux groupes de services financiers italiens. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - prestations de services d'investissement : intermédiation boursière, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés actions, de taux et de change, d'actions et de produits dérivés, prestations de négociation, d'émission de titres et de courtage en ligne, etc. ; - banque ; - gestion d'actifs. A fin 2022, le groupe gère 31,7 MdsEUR d'encours de dépôts et 6,4 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 426 agences implantées en Italie, et par le biais de courtiers et de conseillers financiers.

Secteur Banques