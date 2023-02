Fineco envisage l'émission éventuelle d'instruments privilégiés de premier rang

(Alliance News) - FinecoBank Spa a annoncé mercredi qu'elle envisageait une possible émission d'instruments privilégiés de premier rang.

À cette fin, Fineco a mandaté BNP Paribas et UniCredit Bank AG - déjà arrangeurs du programme EMTN - ainsi que la Société Générale, tous en tant que teneurs de livre et chefs de file conjoints, pour organiser des réunions dédiées avec des investisseurs potentiels en Europe, à partir d'aujourd'hui.

Sur la base des réactions des investisseurs et de l'apparition de conditions de marché favorables, FinecoBank se réserve le droit de procéder à l'émission d'un instrument privilégié de premier rang dans le cadre du programme EMTN, libellé en euros et destiné à être souscrit par des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal attendu de 300 millions d'euros, dans le but de permettre à la banque de disposer d'un tampon supplémentaire par rapport à l'exigence MREL LRE entièrement chargée. L'instrument privilégié de premier rang sera coté sur le marché réglementé Euronext Dublin.

Les pouvoirs les plus larges ont été conférés au PDG et au directeur général pour toute évaluation concernant la mise en œuvre effective de l'émission, sur la base des conditions du marché", a expliqué la banque.

L'action de FinecoBank est en hausse de 0,1 pour cent à 16,64 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

