FinecoBank S.p.A. est l'une des principales banques FinTech en Europe. Cotée au FTSE MIB, FinecoBank S.p.A. propose un modèle d'entreprise unique en Europe, combinant les meilleures plateformes avec un vaste réseau de conseillers financiers. Elle propose des services bancaires, de crédit, de négociation et d'investissement à partir d'un compte unique en utilisant des plateformes transactionnelles et de conseil, développées à l'aide de technologies propriétaires. FinecoBank S.p.A. est un leader du courtage en Europe, et l'un des acteurs les plus importants de la banque privée en Italie, avec des services de conseil évolués et hautement personnalisés. En 2018, Fineco Asset Management a été fondée à Dublin, avec pour mission de développer des solutions d'investissement en partenariat avec les meilleurs gestionnaires d'actifs internationaux.

Secteur Banques