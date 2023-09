(Alliance News) - FinecoBank Spa a annoncé mardi que l'agence indépendante Standard Ethics a confirmé sa notation "EE+" pour la quatrième année consécutive, donnant à la banque la plus forte notation de durabilité actuellement attribuée dans le secteur du crédit. Standard Ethics a également revu les perspectives à la hausse, les faisant passer de "stables" à "positives".

La société souligne que dans les raisons qui ont conduit à la décision, Standard Ethics insiste sur le fait que la gestion et la mise en œuvre attentive des politiques ESG semblent être "une caractéristique structurelle actuelle de la banque", tandis que le modèle de gouvernance de la durabilité adopté par Fineco est conforme aux propositions volontaires de l'ONU, de l'UE et de l'OCDE. En outre, la composition qualitative et quantitative des organes supérieurs "représente une excellente pratique industrielle" en termes d'indépendance, de diversité et d'égalité des sexes.

Lorena Pelliciari, directrice financière et présidente du comité de gestion du développement durable de Fineco, a déclaré : "L'évaluation extrêmement positive qui ressort de l'analyse confirme que le développement de Fineco est fermement engagé sur la voie de la croissance durable. Nous pensons que l'intégration des politiques ESG dans la stratégie globale représente l'une des clés pour répondre aux attentes de nos clients, qui sont de plus en plus sensibles aux questions de durabilité, et pour atteindre en même temps les objectifs ESG de la banque".

La note "EE+" du Standard Ethics Rating est associée à une "très forte conformité aux principes de durabilité du Standard Ethics", attribuée aux entreprises durables dont le profil de risque de réputation est faible et dont les perspectives à long terme sont bonnes.

FinecoBank est en hausse de 0,2 % à 12,85 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

