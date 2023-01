FinecoBank, les entrées nettes de décembre n'ont jamais été aussi élevées

(Alliance News) - FinecoBank Spa a annoncé mardi que les entrées nettes en décembre ont atteint le niveau record de 1,59 milliard d'euros, soit une augmentation de 13 % par rapport aux 1,4 milliard d'euros de la même période de l'année précédente.

La composante gérée s'élève à 628 millions d'EUR, la composante administrée à 739 millions d'EUR et la composante directe à 222 millions d'EUR.

Pour l'ensemble de l'année 2022, la collecte nette a dépassé la barre des 10 milliards d'euros pour la deuxième année consécutive, avec une composante gérée de 3,6 milliards d'euros et une composante administrée de 5,6 milliards d'euros.

Les revenus du courtage en décembre sont estimés à 11 M EUR, en hausse de 8,0 % par rapport au mois de décembre moyen de la période 2017/2019, s'avérant solides dans un mois caractérisé par la saisonnalité habituelle et des volumes particulièrement faibles, et portant les revenus estimés depuis le début de l'année à environ 191 M EUR.

En 2022, 43,7 millions d'ordres exécutés ont été enregistrés.

Fineco Asset Management a enregistré le meilleur résultat mensuel en 2022 avec environ 433 millions d'euros d'entrées de particuliers en décembre.

Le total des actifs s'élève à 106,6 milliards d'euros, contre 107,9 milliards d'euros en décembre 2021. En particulier, le

Les actifs de Private Banking se sont élevés à 45,3 milliards d'euros.

En décembre, 8 531 nouveaux clients ont été acquis et le nombre total au 31 décembre 2022 s'élève à environ 1,5 million.

Alessandro Foti, Chief Executive Officer et General Manager de Fineco, a déclaré : "Dans une année caractérisée par une incertitude substantielle sur les marchés financiers, le chiffre exceptionnellement robuste de la collecte de décembre confirme de manière significative la tendance des clients à poursuivre et, dans de nombreux cas, à accélérer leur parcours d'investissement.

"Cette approche, mise en évidence tout au long de l'année 2022, a été favorisée à la fois par la capacité de nos conseillers à accompagner les épargnants dans une phase particulièrement complexe, et par l'offre de produits large et diversifiée proposée par Fineco Asset Management. Les nouvelles solutions passives et les fonds protégés ont permis aux clients de Fineco de repositionner efficacement leurs portefeuilles, protégeant ainsi leur épargne de l'inflation et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance pour l'année à venir", conclut-il.

L'action de FinecoBank se négocie dans le rouge de 0,7 pour cent à 16,52 euros par action.

