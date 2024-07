(Alliance News) - Le Mib a clôturé juste en dessous de la parité mardi, amenant la barre juste en dessous de 34 400 points. Les traders analysent les remarques dovish du président de la Fed Powell, qui ont renforcé les attentes d'une baisse des taux en septembre, ainsi que le suivi de la situation politique aux États-Unis. En Europe, la BCE devrait maintenir les taux d'intérêt actuels jeudi.

La plupart des membres de la BCE s'alignent toutefois sur les attentes du marché, qui prévoit une ou deux baisses de taux cette année.

Sur le plan national, le taux d'inflation annuel de l'Italie était de 0,8 % en juin 2024, inchangé par rapport aux deux mois précédents et conforme aux estimations préliminaires.

Le FTSE Mib, comme prévu, a clôturé juste en dessous du pair à 34 369,19, le Mid-Cap a augmenté de 0,4 % à 48 715,98, le Small-Cap a gagné 0,1 % à 29 117,41, et l'Italy Growth a gagné 0,1 % à 8 135,13.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé dans le rouge de 0,7 %, le FTSE 100 à Londres a baissé de 0,2 % et le DAX 40 à Francfort a cédé 0,4 %.

Sur le Mib, FinecoBank a bondi de 3,3 pour cent à 15,75 euros par action. Au cours de la séance, le titre a mis à jour son plus haut niveau sur 52 semaines à 15,81 euros par action.

La force est également allée à la Banca Popolare di Sondrio, qui a augmenté de 2,4 pour cent, se relevant après trois sessions fermées avec une tendance baissière.

Prysmian, d'autre part, a augmenté de 2,2 %, après deux séances dans une tendance baissière.

Mediobanca, quant à elle, a clôturé en hausse de 0,9 % à 14,41 EUR par action. UBS a relevé son objectif de cours sur le titre à 15,70 euros, contre 15,60 euros, avec une recommandation d'"achat".

UniCredit - dans le vert de 0,8% - a rapporté mardi l'achat de 2,1 millions d'actions entre le 8 et le 12 juillet, à un prix moyen de 36,9601 euros pour une valeur totale de 79,2 millions d'euros. Suite à ces achats et depuis le début de la troisième tranche de rachat, UniCredit détient 13,3 millions d'actions, soit 0,8% du capital.

Du côté des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a bénéficié d'un gain de 3,1% lors de sa cinquième séance de hausse.

D'autre part, d'Amico a également progressé de 3,1% à 7,27 euros par action, après avoir clôturé trois séances à la baisse.

CIR - en hausse de 0,2 % - a annoncé lundi qu'elle avait racheté 1,4 million de ses propres actions ordinaires entre le 8 et le 12 juillet. Les actions ont été rachetées à un prix moyen de 0,6034 EUR par action, pour une valeur totale de 832.000 EUR.

D'autre part, Alerion a chuté de 3,2% à 15,30 euros, dans sa troisième séance de baisse.

Du côté des petites capitalisations, Italian Exhibition Group a été poussé à la hausse de 4,7% à 6,68 euros, dans sa troisième séance de baisse.

Safilo - dans le rouge de 0,4 % - a déclaré mardi qu'elle avait racheté 389 736 de ses propres actions ordinaires entre le 8 et le 12 juillet. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 1,0830 EUR par action, pour une valeur totale d'environ 422 000 EUR.

Banca Sistema a progressé de 4,6 % à 1,58 EUR par action, marquant ainsi sa troisième séance de hausse.

Les ventes, parmi beaucoup d'autres, sur Exprivia, qui a clôturé en baisse de plus de 12% après un feu vert de 0,3% à la veille, qui a suivi une série baissière de quatre jours.

Parmi les PME, force sur Health Italia, qui progresse de 8,0% à 105,00 euros par action après deux séances de baisse.

Deodato.Gallery - stable à EUR0,39 - a dévoilé mardi Pizza Art Box, le dernier projet issu de sa collaboration avec Crazy Pizza, la plus jeune des marques du groupe Majestas. L'artiste choisi pour la première Pizza Art Box est Marco Lodola, l'un des artistes italiens contemporains les plus connus et les plus appréciés, l'un des fondateurs du courant artistique Nuovo Futurismo et célèbre pour ses sculptures lumineuses scénographiques.

Farmacosmo - dans le rouge de 2,2% - a annoncé la création de Farmacosmo Logistics Srl, à laquelle seront transférées les activités logistiques actuellement menées par la société.

Compagnia dei Caraibi a cédé 6,0%, avec un cours à EUR1,02, prenant des bénéfices après trois séances de baisse.

À New York, le Dow Jones progresse de 1,3 %, le Nasdaq est juste en dessous du niveau et le S&P 500 est en hausse de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0884 USD contre 1,0912 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre vaut 1,2958 USD contre 1,2986 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 84,03 USD le baril contre 85,09 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 464,92 USD l'once contre 2 433,31 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend les données sur l'inflation et les prix de détail au Royaume-Uni à 0800 CEST.

A 1100 CEST, les chiffres de l'inflation de la zone euro arriveront également.

Aux États-Unis, les données sur les prêts hypothécaires seront publiées à 13h00 CEST, tandis qu'à 14h30 CEST, les différents rapports sur le marché du logement seront disponibles.

À 1630 CEST, les données sur les stocks de pétrole brut, l'inventaire de Cushing et le rapport de l'EIA seront publiés.

Parmi les entreprises de la Bourse italienne, Altea Green Power publiera ses résultats semestriels.

