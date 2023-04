Le Mib juste en dessous de la parité ; l'euro sur des sommets annuels

(Alliance News) - Jeudi, la Piazza Affari a clôturé en légère baisse - la seule parmi les grandes places européennes - à 27 600, les traders ayant pris en compte un ralentissement plus fort que prévu de l'inflation américaine.

En outre, les dernières minutes du FOMC ont suggéré que la banque centrale américaine est proche de suspendre son cycle actuel de hausse des taux d'intérêt, mais ont également indiqué que les responsables pensent que les récentes turbulences bancaires déclencheront une légère récession d'ici la fin de l'année.

Du côté européen, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que la banque avait déjà procédé à la plupart de ses hausses de taux d'intérêt.

Grâce à cette combinaison, l'euro a franchi la barre des 1,10 USD et atteint son plus haut niveau journalier à 1,1070 USD, coïncidant avec le nouveau plus haut sur 52 semaines.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé juste en dessous du pair à 27 626,61.

Parmi les plus petites cotations italiennes, le Mid-Cap a augmenté de 0,8 % à 44 052,55, le Small-Cap a grimpé de 0,2 % à 29 928,34, tandis que l'Italie Growth était dans le rouge de 0,3 % à 9 391,07.

En Europe, le CAC 40 de Paris a augmenté de 1,1 pour cent, le DAX 40 de Francfort a clôturé dans le vert de 0,2 pour cent, tandis que le FTSE 100 de Londres a gagné 0,2 pour cent.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Enel a chuté de 3,9 %, son prix s'établissant à 5,75 euros. Comme l'écrit Francesco Bonazzi dans Alliance News, "Enel est la seule entreprise rejetée sur la Piazza Affari le lendemain des nominations publiques. Le marché n'a pas apprécié le bras de fer évident entre les partis pour la direction du géant de l'électricité et craint que le tandem formé par Flavio Cattaneo et Paolo Scaroni ne parvienne pas à réduire la dette et à gérer la transition écologique".

FinecoBank a chuté de 1,7 % pour atteindre 14,16 euros par action. Marshall Wace a pris une position courte nette sur le titre, la portant à 0,71% contre 0,68% précédemment.

Banca Generali, d'autre part, a chuté de 1,7 %, soumis à des prises de bénéfices après trois sessions de bons gains.

Parmi les valeurs haussières, Moncler a grimpé de 4,5% à 65,78 euros, un nouveau plus haut de 52 semaines.

Des achats ont également été effectués sur Leonardo, qui a augmenté de 3,2 % pour porter son gain depuis le début de l'année à plus de 45 %. Le géant de la défense a remplacé Alessandro Profumo par Roberto Cingolani en tant que PDG, tandis que Stefano Pontecorvo sera le nouveau président.

Dans le segment des cadets, le cours de l'action de Maire Tecnimont s'est renforcé, progressant de 3,2 % après le gain de 0,4 % enregistré lors de la séance précédente. La société a annoncé mercredi que sa filiale NextChem Holding Spa avait finalisé l'acquisition d'une participation de 83,5 % dans Conser Spa, une société de technologie propriétaire et d'ingénierie de processus basée à Rome.

La valeur de la transaction est d'environ 35,8 millions d'euros, dont 28,4 millions d'euros payés aujourd'hui et 7,4 millions d'euros différés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. L'accord d'acquisition comprend également une clause de complément de prix basée sur la réalisation de résultats d'exploitation spécifiques pour les années 2023 et 2024 et une structure d'options de vente et d'achat sur la participation restante de 16,5 % à exercer au cours des trois prochaines années.

Seco, d'autre part, a chuté de 2,4 pour cent, suivant le rouge de la veille de 2,9 pour cent et amenant le prix à 4,88 euros.

Marr a baissé de 1,0 % à 13,54 euros, après avoir gagné 1,0 % mercredi à la clôture.

Sur le SmallCap, Bastogi a augmenté de 2,7 pour cent à 0,6120 EUR après une perte de 1,3 pour cent à la veille de la négociation. La société a approuvé ses résultats pour l'année au 31 décembre 2022 mercredi, rapportant un bénéfice net de 28,2 millions d'euros, en hausse par rapport à une perte de 2,4 millions d'euros l'année précédente. Le conseil d'administration a également décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,009 EUR par action en circulation, à l'exclusion des actions d'autocontrôle, à partir des réserves distribuables.

Italian Sea Group a quant à lui gagné 5,1 %, portant son cours à 8,59 EUR et renouant avec le succès après trois séances de baisse.

Trevi Finanziaria Industriale, en revanche, a chuté de 4,5 pour cent, après la baisse de 2,3 pour cent avec laquelle elle a clôturé mercredi soir.

Equita a chuté de 3,5 % à 3,92 euros. Le titre s'est échangé à un niveau inhabituellement élevé de plus de 146 000, comparé à une moyenne journalière sur trois mois d'un peu moins de 39 000.

Parmi les PME, la première place a été occupée par expert.ai, qui a gagné plus de 10 % avec un nouveau prix de 0,8290 EUR.

Fenix Entertainment, quant à lui, a grimpé de plus de 11 %, clôturant à la hausse pour la sixième fois et remportant le sceptre de meilleur de la liste.

CleanBnB - en hausse de 1,4 % - a annoncé mercredi qu'elle avait consolidé son portefeuille immobilier au cours des trois premiers mois de l'année, qui a atteint 1 805 unités, réparties dans plus de 70 localités italiennes et gérées sur une base exclusive, pour la plupart avec la formule "FULL package" de gestion complète. Ce résultat d'exploitation s'est également reflété dans le volume de réservations brutes, c'est-à-dire les recettes des clients pour les séjours gérés, qui ont atteint près de 5,0 millions d'euros, soit plus de 67% de plus qu'au premier trimestre 2022.

Sur une note négative, Allcore a chuté de 3,3%, ramenant son prix à 2,35 euros après la baisse de 2,4% de la veille.

First Capital a également reculé de 4,9 % pour clôturer à 19,60 euros.

À New York, le Dow Jones était en hausse de 0,5 %, le S&P a grimpé de 0,6 % et le Nasdaq a progressé de 1,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1026 USD contre 1,0983 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre valait 1,2521 USD contre 1,2465 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 87,31 USD contre 87,00 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 028,01 USD l'once contre 2 006,42 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier économique de vendredi, l'indice des prix de gros en Allemagne sera publié à 0800 CET tandis qu'à 0845 CET, ce sera le tour de l'inflation en France.

À 1430 CET, des États-Unis, les yeux sont tournés vers les ventes au détail, à 1515 CET, la production industrielle. À 1900 CET, le rapport Baker Hughes sera publié et, à 2230 CET, comme d'habitude le vendredi, ce sera le tour du rapport COT.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats de Bioera, Indel B, Svas Biosana, LU-VE et Vimi Fasteners sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

