(Alliance News) - Lundi, les principales bourses européennes ont confirmé les attentes et ont ouvert en hausse suite à l'annonce de Joe Biden de retirer sa candidature à la prochaine élection présidentielle et de soutenir son adjointe Kamala Harris en tant que candidate du Parti démocrate.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le vert de 0,5 % à 34 369,55, le Mid-Cap a baissé de 0,1 % à 48 272,62, le Small-Cap a augmenté de 0,5 % à 29 313,87, tandis que l'Italie Growth a perdu 0,1 % à 8 098,88.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,5 pour cent, le FTSE100 de Londres est en hausse de 0,4 pour cent, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Sur le Mib, FinecoBank fait mieux que tout le monde, avec une hausse de 5,9 %. Elle est suivie par A2A, en hausse de 2,6 %, tandis que d'autres banques tirent également leur épingle du jeu, Banca Monte dei Paschi di Siena et BPER Banca progressant respectivement de 1,9 % et de 1,7 %.

Cette dernière a annoncé que son conseil d'administration avait nommé Simone Marcucci au poste de directeur financier de la banque, à compter du 19 juillet.

M. Marcucci succède à Gian Luca Santi, directeur financier et directeur général adjoint.

Intesa Sanpaolo - dans le vert de 0,7% - et Acea - en hausse de 1,4% - ont annoncé jeudi qu'ils avaient signé le premier accord national pour la sauvegarde et la gestion durable de l'eau dans les processus de production des entreprises, également en relation avec les mesures du Plan national de récupération et de résilience, qui prévoit l'allocation d'environ 4,4 milliards d'euros pour protéger les ressources hydriques.

Stellantis a augmenté de 0,8 %. Les ventes en juin ont légèrement augmenté en Europe, sous-performant le marché européen, où les immatriculations ont augmenté de 4,3 % en glissement annuel pour atteindre près de 1,1 million d'unités.

Parmi les porteurs, on trouve Ferrari et Pirelli, en baisse de 0,1%.

Sur le Mid-Cap, Maire Tecnimont a grimpé de 1,9% après avoir annoncé lundi que NextChem, par le biais de sa filiale Stamicarbon, donneur de licence pour les technologies de l'azote, a été sélectionné par Linggu Chemical Co. Ltd pour fournir des licences et des ensembles de conception de processus afin d'améliorer l'efficacité énergétique d'une usine d'urée existante en Chine avec une capacité totale de 3 100 tonnes par jour.

Juventus FC - en hausse de 1,7% - a annoncé avoir conclu un accord avec Hellas Verona FC pour l'acquisition pure et simple des droits sur les performances sportives du joueur Cabal Murillo Juan David pour un montant de 11 millions d'euros, payable en trois exercices, plus des frais accessoires de 1,8 million d'euros.

Fincantieri - dans le rouge de 0,1% - et Hera - dans le vert de 1,6% sur le Mib - ont annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord pour lancer un partenariat visant à optimiser la gestion du cycle des déchets et à créer de la valeur sur les chantiers navals de Fincantieri dans toute l'Italie, conformément aux principes et objectifs de l'économie circulaire.

L'accord prévoit la création d'une nouvelle société - détenue par Fincantieri et le groupe Hera, par l'intermédiaire de ses filiales Herambiente Servizi Industriali et ACR di Reggiani Albertino Spa, qui fait partie du groupe Herambiente - chargée de mettre en œuvre un système intégré et efficace de gestion des déchets sur les chantiers navals de Fincantieri, en commençant par le site de Monfalcone, identifié comme la première zone d'intervention pour la mise en œuvre du projet. La nouvelle société sera également responsable de la gestion opérationnelle de l'usine, de la gestion de l'élimination des déchets et de la valorisation des résidus et des déchets récupérables.

Du côté des petites capitalisations, Sogefi - en hausse de 3,9% - a approuvé jeudi la proposition du conseil d'administration de distribuer un dividende extraordinaire de 0,923 euro par part, prélevé sur les réserves de bénéfices distribuables et les réserves de primes d'émission. Le détachement du coupon 34 aura lieu le 22 juillet et le dividende sera payé le 24 juillet.

L'IRCE - en baisse de 1,4% - a annoncé jeudi qu'elle avait signé ces derniers jours un prêt à 10 ans avec Banca di Imola, BPER Banca et Banca Monte dei Paschi di Siena respectivement pour un montant total de 30 millions d'euros, d'une valeur de 10 millions d'euros pour chacun d'entre eux.

En ce qui concerne la croissance en Italie, EdiliziAcrobatica - en hausse de 1,2 % - a déclaré jeudi que le nombre de contrats signés au cours du premier semestre de l'année a augmenté de 40 % pour atteindre 16 107 contre 11 500 au cours de la même période de 2023. Le nombre de clients a également augmenté de près de 59% par rapport au 30 juin 2023.

Dotstay - qui n'est pas encore commercialisé - a rapporté jeudi que le conseil d'administration a examiné les indicateurs clés de performance de l'immobilier au 30 juin, faisant savoir qu'il y avait 14 propriétés sous gestion immobilière et restait stable par rapport à celles du premier semestre 2023, tandis qu'il y avait 51 propriétés en location directe, contre 54 en 2023.

SG Company Società Benefit est stable à 0,26 EUR par action après avoir annoncé jeudi qu'elle avait finalisé l'achat d'une participation de 51% dans Klein Russo, une agence créative avec des bureaux à Rome et à Milan, spécialisée dans les stratégies de communication intégrées.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,2 % à 39 599,00, le Shanghai Composite a cédé 0,6 % à 2 964,22 et le Hang Seng a gagné 1,5 % à 17 678,71.

À New York, à la clôture de vendredi, le Dow Jones a cédé 0,9 % à 40 287,53, le Nasdaq a perdu 0,8 % à 17 726,94 et le S&P 500 a chuté de 0,7 % à 5 505,00.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0886 USD contre 1,0889 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2930 USD contre 1,2920 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 83,00 USD le baril contre 84,36 USD le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 404,85 USD l'once contre 2 400,25 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend la réunion de l'Eurogroupe, qui débutera à 1200 CEST.

Le calendrier américain est également peu fourni, où, à l'exception de l'activité de la Fed de Chicago à 1430 CEST et des adjudications de T-Note à trois et six mois à 1730 CEST, il n'y a pas d'événements particuliers.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'Autostrade Meridionali et de Take Off sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.