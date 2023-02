Les contrats à terme prévoient une hausse des marchés boursiers européens

(Alliance News) - Lundi, lors d'une journée calme sur le plan macroéconomique et également lors de la publication des rapports annuels à la Piazza Affari, les principaux marchés boursiers européens devraient être en territoire positif selon les futures IG, alors que les marchés américains sont fermés pour le congé du President's Day.

Ainsi, les futures donnent le FTSE Mib en hausse de 40,0 points ou de 0,1 pour cent après avoir clôturé dans le rouge de 0,4 pour cent à 27 751,14 vendredi soir.

Le CAC 40 de Paris devrait être dans le vert de 23,2 points ou 0,3 pour cent, tout comme le DAX 40 de Francfort en hausse de 44,5 points ou 0,3 pour cent, tandis que le FTSE 100 de Londres devrait être dans le vert de 0,4 pour cent ou 27,7 points.

"La semaine dernière a été marquée par une nouvelle semaine record pour le FTSE100, qui, avec le CAC 40 français, a réussi à enregistrer de nouveaux sommets historiques, ainsi qu'une clôture hebdomadaire record. Les marchés européens ont réussi à bien commencer l'année, tout comme les marchés américains, bien qu'au cours des deux dernières semaines, la dynamique des marchés américains ait commencé à s'essouffler, le S&P500 clôturant en baisse pour la deuxième semaine consécutive, tandis que le Nasdaq 100 commence également à montrer des signes d'impatience", a commenté Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

"Cette divergence entre les marchés américains et européens est devenue plus apparente au cours des deux dernières semaines et pourrait être davantage testée plus tard dans la semaine avec les minutes de la Fed, attendues mercredi, et les données sur l'inflation de base PCE de janvier, attendues vendredi."

Parmi les cotations mineures vendredi, la Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 0,4 pour cent à 44 621,92, la Small-Cap a baissé de 0,2 pour cent à 30 248,64, et l'Italy Growth a laissé 0,7 pour cent à 9 634,95.

Sur le MIB vendredi, le secteur bancaire a bien fait, avec BPER Banca en hausse de 4,4 %, tandis que Banco BPM, UniCredit et Intesa Sanpaolo ont clôturé dans le vert par 0,9 %, 0,7 % et 0,5 %.

Telecom Italia a clôturé en hausse de 2,5%, tandis que l'offre de Cassa Depositi e Prestiti et Macquarie est attendue dimanche, après celle du fonds KKR. Avec les marchés fermés, une réunion du conseil d'administration de CDP devrait examiner et formaliser sa proposition à Telecom pour le réseau d'infrastructure.

Cette décision a été quelque peu motivée par l'offre de KKR, qui s'élève à environ 20 milliards d'euros et comprend également le réseau secondaire, dont les Américains sont déjà actionnaires à 37 %, et le stratégique Telecom Sparkle.

FinecoBank - dans le rouge de 1,3% - a annoncé jeudi avoir réalisé le placement de sa deuxième émission d'obligations privilégiées de premier rang destinées aux investisseurs qualifiés, pour un montant total de 300 M EUR et un coupon pour les cinq premières années égal à 4,625% par rapport à une prévision initiale de 5 ans ; le taux de swap moyen est de 175 points de base.

Iveco Group était également dans le rouge, en baisse de 0,7 %. Citadel Advisors a augmenté sa position courte à 0,63% contre 0,57%.

Sur la moyenne capitalisation, Banca Monte dei Paschi di Siena a augmenté de 6,8 % après avoir annoncé jeudi que l'agence de notation Moody's Investors Service avait relevé de deux crans les notes de la banque, faisant passer son évaluation de crédit de base autonome de "b3" à "b1", sa note de dépôt à long terme de "B1" à "Ba2" et sa note de dette subordonnée de "Caa1" à "B2". La note de la dette senior non garantie à long terme a été relevée de trois crans, passant de "Caa1" à "B1".

Banca Ifis et Credem ont suivi, dans le vert de 4,2% et 2,4%.

En bas de l'échelle, on trouve Seco, MARR et Intercos Group, dans le rouge de 3,6%, 2,9% et 2,5% respectivement.

Du côté des petites capitalisations, PLC, en baisse de 1,0%, a annoncé vendredi que PLC System, une société du groupe, avait signé un contrat avec Opdenergy Italia pour la construction clé en main d'une sous-station électrique desservant un parc photovoltaïque de 25 MW à Contrada 'La Francesca', dans la province de Benevento.

Tesmec a clôturé dans le rouge de 2,5%. L'entreprise a revu jeudi les chiffres de gestion préliminaires pour l'exercice 2022, qui font état d'un chiffre d'affaires en hausse d'environ 25% par rapport à l'exercice 2021, grâce aux performances du secteur ferroviaire, à la reprise du secteur des trancheuses sur le marché américain et à une amélioration du mix dans le secteur de l'énergie.

Bialetti Industrie a connu une baisse en parité. Jeudi, elle a annoncé qu'elle avait nommé Michela Partipilo au poste de directeur financier et de responsable des rapports financiers.

Parmi les PME, SolidWorld Group était en hausse de 35% à la clôture vendredi après avoir annoncé la veille que Bio3DPrinting, une société du groupe, avait démarré la production d'Electrospider, le bioprinter 3D capable de réaliser des reproductions fidèles de cellules, tissus et organes humains.

La capacité de production initiale est de 12 imprimantes d'une valeur de 500 000 euros chacune, pour un total de 6,0 millions d'euros. Au cours du mois dernier, l'action a grimpé de 13 %, et au cours des six derniers mois, elle a enregistré un gain de 30 %.

De l'autre côté de la liste se trouve Sciuker Frames, qui a clôturé dans le rouge de 12 %, bien qu'elle ait déclaré vendredi que SCK Group, à la lumière des récentes dispositions réglementaires 110, "entend rassurer ses investisseurs quant aux objectifs du plan d'affaires à l'horizon 2024, étant donné que le retard lié aux 110 interventions placées parmi les hypothèses du plan tombe substantiellement dans les règles transitoires prévues par le décret-loi 11/2023, qui permettent le fonctionnement normal de l'attribution de crédit pour toutes les interventions couvertes par Cila à la date de publication du même décret au Journal officiel", comme l'explique la société dans une note.

Le conseil d'administration de Pattern - en hausse de 2,2 pour cent - a examiné jeudi les chiffres consolidés préliminaires pour l'exercice 2022, montrant un chiffre d'affaires de 109,2 millions d'euros, contre 69,5 millions d'euros en 2021.

Imprendiroma a clôturé dans le rouge de 1,8 pour cent. La société a annoncé vendredi que, compte tenu des récentes dispositions réglementaires sur la cession de crédit et l'escompte de factures, le carnet de commandes total restera éligible à l'escompte de factures.

Arterra Bioscience - en hausse de 0,8 pour cent - a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord de collaboration avec ABResearch pour rechercher et étudier les propriétés potentielles et les utilisations commerciales d'une molécule appartenant à ABR.

Portobello - dans le rouge de 2,1% - a annoncé jeudi qu'un nouveau maxi-store avait été ouvert en Lombardie, à Curno dans la province de Bergame, à l'intérieur du centre commercial 'Curno'.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,1 % à 27 531,94, le Shanghai Composite a gagné 2,1 % à 3 290,34, et le Hang Seng perd 2,1 % à 21 215,81.

Alors que les bourses américaines seront fermées aujourd'hui pour cause de vacances, à New York vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,4 pour cent à 33 826,69, le S&P a perdu 0,3 pour cent à 4 079,09, et le Nasdaq a cédé 0,6 pour cent à 11 787,27.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0694 USD contre 1,0678 USD à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,2035 USD contre 1,2019 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,63 USD le baril contre 83,13 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 853,60 USD l'once contre 1 839,66 USD l'once à la clôture vendredi.

Sur le calendrier économique de lundi, avec les bourses américaines fermées, à 1100 CET viendront les données de construction de la zone euro.

À 1430 CET, l'indice des prix à l'importation et l'indice des prix à l'exportation des États-Unis seront publiés.

À 1600 CET, le chiffre de la confiance des consommateurs européens est attendu.

En ce qui concerne les entreprises cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Eles sont attendus.

