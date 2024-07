FINEOS Corporation Holdings PLC a annoncé la nomination de Mme Shelby Coleman d'Automic Group en tant que secrétaire de la société, avec effet au 10 juillet 2024. Mme Coleman est titulaire d'une licence en droit et d'une licence en lettres de l'Université Victoria de Wellington. Elle a de l'expérience en matière de conformité avec l'ASX et l'ASIC, et fournit des conseils sur les questions de gouvernance d'entreprise et de conformité, ainsi que sur d'autres questions réglementaires.

Mme Coleman a été nommée secrétaire générale d'un certain nombre de sociétés cotées à l'ASX, de sociétés publiques non cotées et de sociétés en nom propre dans divers secteurs d'activité. Mme Natalie Climo a notifié au conseil d'administration sa démission du poste de secrétaire général avec effet au 10 juillet 2024.