Fineotex Chemical Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de produits chimiques textiles, de produits auxiliaires et de produits chimiques de spécialité. Ses catégories de produits comprennent les produits chimiques textiles, le pétrole et le gaz, ainsi que le nettoyage et l'hygiène. Elle fabrique des spécialités chimiques pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie textile, y compris les processus de prétraitement, de teinture, d'impression et de finition. Ses produits chimiques pour fluides de forage à base d'eau comprennent des inhibiteurs d'argile/de schiste, des lubrifiants, des produits chimiques spécialisés, des fluides de repérage et des additifs pour la circulation des pertes. Ses produits chimiques pour fluides de forage à base de pétrole comprennent des produits chimiques spécialisés pour fluides de forage à base de pétrole. Ses catégories de produits de nettoyage et d'hygiène comprennent la désinfection, l'entretien ménager, l'entretien de la cuisine et la blanchisserie. Ses principaux produits sont les produits chimiques pour le traitement des textiles de finition, les produits chimiques pour le traitement des textiles d'impression et les produits chimiques pour le traitement des textiles de teinture. Elle fournit des produits chimiques textiles et des produits chimiques spécialisés à environ 69 pays.

Secteur Chimie de spécialité