Explicatif - Quels sont les problèmes juridiques auxquels est confronté le candidat à la présidence des États-Unis, M. Trump ?

DOSSIERS GOUVERNEMENTAUX MANQUANTS

Le ministère de la Justice des États-Unis mène une enquête criminelle sur M. Trump pour avoir conservé des documents gouvernementaux, dont certains marqués comme classifiés, après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021.

Le FBI a saisi 11 000 documents dans la propriété Mar-a-Lago de Trump en Floride lors d'une perquisition approuvée par le tribunal le 8 août. Une centaine de documents étaient marqués comme classifiés, et certains étaient désignés top secret, le plus haut niveau de classification.

Trump, un républicain, a accusé le ministère de la Justice de se livrer à une chasse aux sorcières partisane.

Un maître spécial, le juge principal du district américain Raymond Dearie, examine les documents saisis pour déterminer si certains sont protégés par le privilège exécutif, comme Trump l'a prétendu.

Le privilège exécutif est une doctrine juridique en vertu de laquelle un président peut garder secrets certains documents ou informations.

Le ministère de la Justice a demandé à une cour d'appel fédérale de mettre fin à cet examen et de rétablir son accès aux documents non classifiés saisis lors de la perquisition, arguant que ces deux mesures entravent l'enquête criminelle.

POURSUITE CIVILE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK

Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré dans une poursuite civile déposée en septembre que son bureau a découvert plus de 200 exemples d'évaluations d'actifs trompeuses par Trump et la Trump Organization entre 2011 et 2021.

Mme James, une démocrate, a accusé M. Trump de gonfler sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars afin d'obtenir des taux d'intérêt plus bas sur des prêts et de bénéficier d'une meilleure couverture d'assurance.

Un juge de New York a ordonné qu'un contrôleur indépendant soit nommé pour superviser la Trump Organization avant que l'affaire ne soit jugée.

James cherche à interdire de façon permanente à Trump et à ses enfants Donald Jr, Eric et Ivanka Trump de diriger des sociétés dans l'État de New York, et à les empêcher, ainsi que sa société, d'acheter de nouvelles propriétés et de contracter de nouveaux prêts dans cet État pendant cinq ans.

Mme James veut également que les défendeurs remettent environ 250 millions de dollars qui, selon elle, ont été obtenus par fraude.

Trump a qualifié la poursuite du procureur général de chasse aux sorcières. Un avocat de Trump a déclaré que les revendications de Mme James étaient sans fondement.

Mme James a déclaré que son enquête avait également permis de découvrir des preuves d'actes criminels, qu'elle a transmises aux procureurs fédéraux et à l'Internal Revenue Service, chargé de collecter les impôts, pour enquête.

ENQUÊTE CRIMINELLE DE NEW YORK

La Trump Organization est en procès pour des accusations de fraude fiscale à New York, dans le cadre d'une enquête criminelle menée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.

La société, qui exploite des hôtels, des terrains de golf et d'autres biens immobiliers dans le monde entier, a plaidé non coupable de trois accusations de fraude fiscale et de six autres chefs d'accusation. Elle pourrait être condamnée à des amendes allant jusqu'à 1,6 million de dollars.

Trump n'est pas accusé d'actes répréhensibles.

Allen Weisselberg, l'ancien directeur financier de la société, a plaidé coupable et doit témoigner contre la Trump Organization dans le cadre de son accord de plaidoyer. Il est également un défendeur dans le procès civil de James.

AFFAIRE DE DIFFAMATION

E. Jean Carroll, une ancienne rédactrice du magazine Elle, a poursuivi Trump pour diffamation en 2019 après qu'il ait nié son allégation selon laquelle il l'aurait violée dans les années 1990 dans un grand magasin de New York. Trump l'a accusée de mentir pour stimuler les ventes d'un livre.

Trump a comparu pour une déposition dans l'affaire le 19 octobre, selon ses avocats et ceux de Carroll.

Trump a fait valoir qu'il est protégé du procès de Carroll par une loi fédérale qui immunise les employés du gouvernement contre les plaintes pour diffamation.

En septembre, la 2e cour d'appel de circuit de Manhattan a déclaré que Trump était un employé fédéral lorsqu'il a traité Carroll de menteur, mais a laissé ouverte la question de savoir s'il agissait en tant que président lorsqu'il a fait cette déclaration.

Une cour d'appel de Washington, D.C., examinera cette question lors des arguments oraux prévus pour le 10 janvier 2023.

Carroll prévoit également de poursuivre Trump pour coups et blessures et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle en vertu de la loi de l'État de New York, même si la poursuite en diffamation est rejetée.

ATTAQUE DU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS

Un comité de la Chambre des représentants qui enquête sur l'assaut du 6 janvier 2021 par des partisans de Trump contre le Capitole des États-Unis cherche à savoir s'il a enfreint la loi dans les actions entreprises pour tenter de renverser sa défaite électorale de 2020. Les émeutiers ont cherché à empêcher le Congrès de certifier les résultats de l'élection.

En octobre, Trump a été cité à comparaître par le comité pour témoigner sous serment et fournir des documents.

La vice-présidente de la commission, Liz Cheney, une républicaine, a déclaré que la commission pourrait saisir le ministère de la Justice pour demander des poursuites pénales contre Trump.

Seul le ministère de la Justice peut décider d'inculper ou non Trump pour des crimes fédéraux. Le panel devrait publier des conclusions écrites dans les semaines à venir.

Trump a qualifié l'enquête du panel d'imposture à motivation politique.

ENQUÊTE SUR LA FALSIFICATION DES ÉLECTIONS EN GÉORGIE

Un grand jury spécial a été constitué en mai pour l'enquête d'un procureur de Géorgie sur les efforts présumés de Trump pour influencer les résultats des élections de 2020 dans cet État.

L'enquête porte en partie sur un appel téléphonique que Trump a passé au secrétaire d'État de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger, le 2 janvier 2021. Trump a demandé à Raffensperger de "trouver" suffisamment de votes nécessaires pour annuler la défaite électorale de Trump en Géorgie.

Les experts juridiques ont déclaré que Trump pourrait avoir violé au moins trois lois électorales criminelles de Géorgie : conspiration pour commettre une fraude électorale, sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale et interférence intentionnelle avec l'exécution de tâches électorales.

Trump pourrait faire valoir que ses discussions étaient un discours libre protégé par la Constitution.

Dans un procès séparé, un juge fédéral californien a déclaré le 19 octobre que Trump avait sciemment fait de fausses déclarations de fraude électorale dans un procès électoral en Géorgie, citant des courriels que le juge a examinés.