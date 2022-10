La Pennsylvanie allègue que le comté de Fulton a violé la sécurité des machines à voter pour la deuxième fois.

La dernière violation présumée a été révélée le mois dernier lorsque le comté de Fulton a intenté une action en justice contre le fabricant d'équipement électoral Dominion Voting Systems, citant des problèmes présumés découverts lors d'un examen de l'équipement par Speckin Forensics LLC.

Dans une requête déposée mardi auprès de la Cour suprême de Pennsylvanie, les avocats du Secrétaire du Commonwealth ont déclaré que la décision du comté d'accorder l'accès à l'équipement violait l'injonction du tribunal du 27 janvier interdisant l'accès des tiers aux machines.

"Ce qui est certain, c'est qu'en autorisant Speckin à accéder aux machines à voter électroniques et à en prendre des images en juillet 2022, les requérants ont ouvertement fait un pied de nez à une ordonnance claire et directe de cette Cour", ont écrit les avocats.

Les avocats ont demandé des sanctions, y compris l'indemnisation des frais d'avocat, et que les fonctionnaires du comté de Fulton, y compris les commissaires républicains Stuart Ulsh et Randy Bunch, soient tenus pour outrage civil, une constatation qui pourrait entraîner des amendes.

Ni Ulsh ni Bunch n'ont répondu à une demande de commentaire.

Stefanie Lambert, une avocate de Detroit représentant le comté, n'a pas répondu directement à l'allégation de l'État concernant l'injonction du tribunal. Elle a souligné les prétendues failles de sécurité mises en évidence dans le rapport de Speckin, et a noté que le comté a poursuivi Dominion et n'utilise plus ses machines.

Le dernier incident à Fulton, un comté solidement républicain du centre-sud de la Pennsylvanie, illustre ce que certains experts en sécurité électorale décrivent comme une menace interne croissante de la part des fonctionnaires chargés de décrocher le processus de vote.

Reuters a documenté 24 incidents à l'échelle nationale depuis l'élection de 2020 dans lesquels des fonctionnaires et d'autres personnes sont accusés d'avoir violé ou tenté de violer les systèmes électoraux dans le but de découvrir des preuves pour appuyer les affirmations sans fondement de l'ancien président américain Donald Trump concernant une fraude électorale généralisée lors de l'élection présidentielle.

Ces violations peuvent exposer des informations confidentielles sur les électeurs et permettre la falsification des élections en révélant les protocoles de sécurité.

L'équipement examiné par Speckin Forensics a été décertifié par l'État l'année dernière après une inspection des machines en décembre 2020 par une autre société technologique, Wake Technology Services Inc. Cette inspection a violé les codes électoraux de l'État qui interdisent l'accès non autorisé au matériel de vote, a déclaré l'État.

Speckin, une société basée dans le Michigan, a pris des images et analysé six disques durs de l'équipement décertifié, selon la poursuite du comté déposée le mois dernier contre Dominion, alléguant une rupture de contrat et d'autres problèmes.

Dominion n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En plus des sanctions, les avocats de l'État ont demandé qu'il soit ordonné au comté de rendre les machines décertifiées à Dominion, qui avait loué les équipements au comté.

"En termes simples, trop c'est trop. Les requérants ont maintenant violé deux fois la sécurité de ce système de vote en remettant ses composants à des tiers non autorisés", ont écrit les avocats de l'État dans leur requête.