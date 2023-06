FingerMotion, Inc. : Benchmark Company maintient sa recommandation à l'achat

FingerMotion, Inc. (FingerMotio) est une société spécialisée dans les données mobiles. Les activités de FingerMotio comprennent les produits et services de télécommunications, les services de messages courts (SMS) et les services de messagerie multimédia (MMS), la plateforme de services de communication riche (RCS), les connaissances en matière de données massives (Big Data Insights) et la division des jeux vidéo. Les produits et services de télécommunications proposent des services de paiement et de recharge, des plans de données, des plans d'abonnement, des téléphones mobiles et des rachats de points de fidélité. L'entreprise fournit des services de paiement et de recharge de téléphones mobiles à ses clients en Chine. Les services SMS et MMS proposent des services de SMS en masse aux consommateurs finaux. La plateforme RCS est une plateforme de messagerie qui permet aux entreprises et aux marques de communiquer et d'offrir des services aux clients sur l'infrastructure 5G. Grâce à sa plateforme Sapientus, l'entreprise propose des solutions et des informations basées sur les données aux entreprises des secteurs de l'assurance, de la santé et des services financiers. Sapientus est spécialisée dans l'exploration de données et l'extraction d'informations.

Secteur Logiciels