Finlay Minerals Ltd. est une société minière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration et le développement de gisements de métaux de base et de métaux précieux dans le nord de la Colombie-Britannique. Ses propriétés comprennent la propriété Silver Hope, la propriété ATTY et la propriété PIL Gold. La propriété Silver Hope, détenue à 100 % par la société, couvre environ 213,11 kilomètres carrés de terrain autour de l'ancienne mine d'argent Equity, dans la région prospective de Skeena Arch, au centre de la Colombie-Britannique. La propriété ATTY, détenue à 100 % par la société, couvre environ 44,98 kilomètres carrés de terrain subalpin dans le sud de la région de Toodoggone. Sa propriété PIL-Gold couvre environ 170 kilomètres carrés de terrain très prometteur dans le district minier de Toodoggone, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. La propriété PIL est située à 25 km au nord-ouest de l'ancienne mine et propriété Kemess South et à 15 km à l'est du projet Lawyer's de Benchmark Metal.

Secteur Sociétés minières intégrées