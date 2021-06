Finlogic S.p.A. : La tendance devrait reprendre ses droits 18/06/2021 | 10:57 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 18/06/2021 | 10:57 achat En cours

Cours d'entrée : 6.12€ | Objectif : 7.1€ | Stop : 5.6€ | Potentiel : 16.01% Le titre Finlogic S.p.A. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 7.1 €. Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'imprimeries spécialisés Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FINLOGIC S.P.A. -0.33% 53 SHANTOU DONGFENG PRINTING C.. 12.97% 1 326 TOPPAN FORMS CO., LTD. 3.88% 1 102 CEWE STIFTUNG & CO. KGAA 38.38% 1 099 TUNGKONG INC. -2.07% 695 BRAVE C&H SUPPLY CO.,LTD. -37.02% 153 ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT. 12.31% 70

Données financières EUR USD CA 2021 47,8 M 56,7 M - Résultat net 2021 2,70 M 3,20 M - Dette nette 2021 0,80 M 0,95 M - PER 2021 16,9x Rendement 2021 3,28% Capitalisation 44,8 M 53,1 M - VE / CA 2021 0,95x VE / CA 2022 0,82x Nbr Employés 213 Flottant 25,3% Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 7,73 € Dernier Cours de Cloture 6,10 € Ecart / Objectif Haut 26,7% Ecart / Objectif Moyen 26,7% Ecart / Objectif Bas 26,7% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Rosanna Battista Chief Executive Officer & Director Costantino Natale Chairman & President Giuseppe Zottoli Independent Director Vincenzo Battista Honorary Chairman Filippo Maria Volta Director