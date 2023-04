Bourses européennes attendues en baisse ; le Brent vers 83 USD

(Alliance News) - Les principales bourses européennes devraient chuter mardi, les opérateurs continuant d'évaluer les perspectives d'évolution de la politique monétaire.

Hier, un certain nombre de membres du Conseil des gouverneurs de la BCE ont plaidé en faveur de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir : "Si la députée allemande Isabel Schnabel a plaidé sans surprise en faveur d'un nouveau resserrement, affirmant qu'il est trop tôt pour crier victoire sur l'inflation, le député irlandais Gabriel Makhlouf a également déclaré qu'il était trop tôt pour une pause dans les taux d'intérêt. Le Français François Villeroy a également déclaré que la BCE devrait procéder à 'quelques hausses supplémentaires' pour aider à ramener l'euro au-dessus de 1,1000 contre le dollar américain", commente Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.

Ainsi, le FTSE Mib devrait perdre 130 points ou 0,5 pour cent après avoir clôturé en baisse de 0,8 pour cent à 27 537,07.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait perdre 26,5 points, soit 0,3 %, le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en baisse de 18,8 points, soit 0,3 %, et le DAX 40 de Francfort devrait perdre 24 points, soit 0,2 %.

Parmi les plus petites cotations de ce lundi, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 0,5 pour cent à 43 651,27, le Small-Cap a cédé 0,9 pour cent à 29 221,58, tandis que l'Italie Growth a gagné 0,5 pour cent à 9 279,14.

À Milan, sur la liste principale de Piazza Affari, lundi soir, en bas de l'échelle se trouvait ERG, en baisse de 2,0 %.

Leonardo suivait, en baisse de 1,9 %. La société a annoncé vendredi qu'elle avait livré le prototype de radar ECRS Mk2 - European Common Radar System Mk2- à BAE Systems, marquant la dernière étape du programme de développement pour la flotte d'avions Typhoon du Royaume-Uni.

La société, explique Leonardo dans une note, "développe l'ECRS Mk2 à Édimbourg, un site d'excellence pour la production de radars de combat, et à Luton, où la société mène des activités de recherche, de développement et de production dans le domaine de la guerre électronique avancée".

En revanche, Stellantis, en hausse de 2,3 %, est en tête du classement. Les autres titres de la galaxie Agnelli ont clôturé en contraste, avec CNH Industrial dans le vert de 0,8 %, Ferrari en hausse de 1,7 % et Iveco en baisse de 1,0 %.

Les banques ont mené la danse, avec BPM en hausse de 2,2% et BPER en hausse de 1,4%, tandis que MPS a chuté de 1,7% après avoir annoncé la nomination des membres de son conseil d'administration.

Le président Nicola Maione et son adjoint Gianluca Brancadoro ont rejoint le conseil, en plus de Luigi Lovaglio, Paola Lucantoni, Anna Paola Negri-Clementi, Laura Martiniello, Donatella Visconti, Lucia Foti Belligambi, Domenico Lombardi, Paolo Fabris De Fabris, Renato Sala, Stefano Di Stefano, Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi et Paola De Martini.

Le conseil d'administration a ensuite décidé que Luigi Lovaglio resterait directeur général.

Intesa Sanpaolo - dans le vert de 0,9 pour cent - et Salcef Group - en hausse de 0,5 pour cent - ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé un accord pour le transfert des crédits d'impôt liés aux primes de construction et au Superbonus pour une valeur fiscale de 40 millions d'euros.

Le groupe Interpump, dans le vert de 0,4 %, a annoncé l'acquisition d'une participation de 70 % dans I.Mec.

La transaction a été évaluée à environ 14 millions d'euros.

Du côté des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a clôturé en hausse de 2,2%.

La société a annoncé vendredi que sa filiale NextChem, qui fait partie de la business unit Sustainable Technology Solutions, après avoir terminé l'étude d'ingénierie avancée pour la méthanisation pour le projet Salamandre en Normandie, a obtenu un nouveau contrat de Storengy pour réaliser une nouvelle étude d'ingénierie avancée pour la gazéification des déchets de bois et l'épuration du système de gaz de synthèse pour produire du biométhane.

Arnoldo Mondadori Editore a terminé stable à 1,96 EUR après avoir annoncé jeudi qu'il avait exécuté un contrat de vente à PBF de sa participation de 18,45 % dans la Società Europea di Edizioni, éditeur du quotidien Il Giornale.

Cementir Holding - en baisse de 0,9% - a annoncé que l'assemblée des actionnaires avait renouvelé son conseil d'administration, qui restera en fonction pendant trois ans, réduisant le nombre de membres à huit, dont un directeur exécutif, Francesco Caltagirone, et sept directeurs non exécutifs.

Webuild - en hausse de 0,5% - a annoncé samedi qu'elle avait acheté 237 689 de ses propres actions ordinaires pour une valeur totale de 463 022,52 euros.

Dans le segment des petites capitalisations, algoWatt - en hausse de 14% - a annoncé lundi qu'elle avait conclu un "important accord-cadre avec un établissement de crédit italien de premier plan" pour la maintenance évolutive et corrective de solutions de contrôle à distance de systèmes technologiques et la gestion d'équipes de maintenance dans des bureaux situés dans toute l'Italie.

Bioera a cédé 9,1 % après avoir annoncé vendredi soir que le conseil d'administration avait approuvé les états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte de groupe de 4,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 15,3 millions d'euros pour l'exercice 2021.

Le chiffre d'affaires s'élève à 626 000 euros contre 19,8 millions d'euros l'année précédente.

Sogefi a cédé 1,2 pour cent. La société a annoncé vendredi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 431,6 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 13 % par rapport aux 381,1 millions d'euros enregistrés à la même période en 2022.

Le bénéfice net pour la période s'est élevé à 13,2 millions d'euros, contre 10,7 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Caltagirone - dans le vert de 1,0% - a annoncé vendredi que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires avait nommé un nouveau conseil des commissaires aux comptes pour la période de trois ans 2023 - 2025.

Parmi les PME, ESI a clôturé à plat après avoir annoncé que, dans le cadre de l'augmentation de capital de 2,8 millions d'euros, l'actionnaire Integra s'est engagé à souscrire 100 000 actions.

La contre-valeur de cet engagement d'actionnaire est de 220 000 euros.

Innovatec - en baisse de 1,7 % - a quant à elle souscrit à près de 30 % de l'aucap, soit 2,1 millions d'actions pour un montant de 827 000 euros.

Esautomotion a grimpé de 3,1% après avoir annoncé samedi la signature d'un accord d'investissement de 10 millions d'euros et d'un pacte d'actionnaires pour l'acquisition de l'activité de Sangalli Servomotori, une société active sur le marché des moteurs électriques, par le biais de l'achat de la totalité du capital social d'une société nouvellement constituée.

Le groupe SolidWorld s'est bien comporté, gagnant 9,6 % après avoir annoncé lundi que le premier Electrospider, une bio-imprimante 3D capable de produire des reproductions de cellules et de tissus humains à l'aide de la technologie additive, sera livré en septembre.

Take Off a gagné 6,3%, grâce aux revenus du premier trimestre annoncés lundi, qui ont atteint 8,3 millions d'euros, en hausse de plus de 34% par rapport aux 6,2 millions d'euros au 31 mars 2022.

Finlogic a cédé 0,4 % après avoir annoncé jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 34 % en glissement annuel pour atteindre 20,3 millions d'euros, contre 15,1 millions d'euros au cours du même trimestre de l'année précédente.

Sans inclure dans les comptes les deux sociétés acquises au cours de l'année 2022, les revenus auraient augmenté de 12% à 16,9 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans un vert fractionné à 28 620,07 et le Hang Seng était en baisse de 1,7 pour cent, tandis que le Shanghai Composite était en baisse de 0,6 pour cent.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 pour cent, le S&P a terminé dans un vert fractionné, tandis que le Nasdaq a terminé dans le rouge de 0,3 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1049 USD contre 1,1030 USD à la clôture de lundi. La livre, quant à elle, valait 1,2477 USD contre 1,2467 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 82,70 USD contre 82,04 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 994,71 USD l'once contre 1 995,25 USD l'once à la clôture de lundi.

Sur le calendrier économique de mardi, à 1200 CEST du Royaume-Uni viennent des données sur les tendances des commandes industrielles.

Outre-mer, à 1500 CEST, l'indice des prix de l'immobilier américain est publié tandis qu'une demi-heure plus tard, c'est au tour des permis de construire délivrés. À 16 heures CEST, le rapport sur la confiance des consommateurs sera publié.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.