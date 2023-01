Finlogic, fusion de Mobile Project dans Alfacod approuvée

(Alliance News) - Finlogic Spa a annoncé jeudi l'approbation de la fusion de Mobile Project Srl dans Alfacod Srl.

La fusion, explique la société, "s'inscrit dans un processus plus large de redéfinition du groupe, visant à simplifier sa structure et à mieux exploiter ses synergies opérationnelles, administratives et d'entreprise actuelles".

L'action de Finlogic est stable à 11,70 euros par action.

