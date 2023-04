L'Europe en baisse ; le secteur pétrolier souffre sur le Mib

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont entamé lundi la nouvelle semaine dans le rouge, avec le Mib en queue de peloton, tandis que les valeurs pétrolières ont souffert en Italie comme ailleurs, les prix du brut continuant de chuter.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le rouge de 0,8 pour cent à 27 513,63.

Parmi les petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a cédé 0,3 % à 43 758,94, le Small-Cap a baissé de 0,8 % à 29 253,24 et l'Italy Growth a progressé de 0,3 % à 9 260,77.

En Europe, le CAC 40 à Paris a cédé 0,3 %, le FTSE 100 de Londres a ouvert dans le rouge de 0,1 %, et le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,3 %.

Toujours à Londres, le FTSE 100 est sous pression en dessous de 7 900 "avec les géants du pétrole Shell et BP près du bas de l'indice. Le WTI et le Brent sont tous deux en baisse de plus de 1,3 % en raison de la perspective d'une baisse de la demande mondiale", a commenté Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor.

Sur la liste principale de Piazza Affari, ce sont donc les valeurs pétrolières qui sont en bas de l'échelle, avec Saipem en queue de liste, en baisse de 1,2 %, tandis que Tenaris a perdu 0,9 % et Eni 0,8 %.

Leonardo a chuté de 0,4 pour cent. La société a annoncé vendredi qu'elle avait livré le prototype du radar ECRS Mk2 - European Common Radar System Mk2 - à BAE Systems, marquant la dernière étape du programme de développement pour la flotte britannique d'avions Typhoon.

Intesa Sanpaolo - qui a ouvert dans le vert de 0,4% après avoir clôturé dans le rouge de 0,2% - et Salcef Group ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé un accord pour transférer des crédits d'impôt liés aux primes à la construction et au Superbonus d'une valeur de 40 millions d'euros.

Telecom Italia est resté baissier et a cédé 0,6 % après avoir terminé dans le rouge vendredi, cédant 4,3 %. Elle a perdu 560 millions d'euros de capitalisation en cinq séances, du 14 au 21 avril.

Interpump Group, dans le vert de 0,4%, a annoncé l'acquisition d'une participation de 70% dans I.Mec.

Fondée en 1989 et basée à Reggio Emilia, I.Mec est spécialisée dans la production de tamis mécaniques, c'est-à-dire de dispositifs de sélection granulométrique de matériaux grâce à des mécanismes de vibration, avec pour principaux secteurs d'application la céramique, le recyclage, l'épuration, l'industrie alimentaire et cosmétique. L'entreprise a clôturé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros et une marge d'Ebitda de l'ordre de 23 %.

L'opération a été évaluée à environ 14 millions d'euros.

Banco BPM, UniCredit et Stellantis ont tiré leur épingle du jeu en prenant 2,1%, 2,0% et 1,9%.

Du côté des valeurs moyennes, Arnoldo Mondadori Editore a progressé de 0,8% après avoir annoncé jeudi qu'il avait exécuté le contrat de vente à PBF Srl de sa participation de 18,45% dans Società Europea di Edizioni Spa, l'éditeur du quotidien Il Giornale.

Cementir Holding - en hausse de 0,3% - a annoncé que l'assemblée des actionnaires avait renouvelé le conseil d'administration, qui restera en fonction pendant trois ans, réduisant le nombre de membres à huit, dont un directeur exécutif, Francesco Caltagirone, et sept directeurs non exécutifs.

Maire Tecnimont - en hausse de 1,8% - a annoncé vendredi que sa filiale NextChem, qui fait partie de la business unit Sustainable Technology Solutions, après avoir achevé l'étude d'ingénierie avancée pour la méthanisation pour le projet Salamandre en Normandie, s'est vu attribuer un nouveau contrat par Storengy pour réaliser une étude d'ingénierie avancée supplémentaire pour la gazéification des déchets de bois et le système d'épuration du gaz de synthèse afin de produire du biométhane.

Salvatore Ferragamo reste en bas de l'échelle, avec une baisse de 0,7 % après avoir clôturé en baisse de 5,9 % vendredi. La société a annoncé jeudi des revenus consolidés pour le premier trimestre 2023, signalant une baisse à 277,9 millions d'euros au 31 mars, contre 289,4 millions d'euros pour la même période de 2022.

La pire des valeurs est la Juventus, dans le rouge de 2,3%.

Du côté des petites capitalisations, Bioera a ouvert dans le rouge de 6,3% après avoir annoncé vendredi soir que le conseil d'administration a approuvé les comptes au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte du groupe de 4,1 millions d'euros contre un bénéfice de 15,3 millions d'euros en 2021.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 626 000 euros contre 19,8 millions d'euros l'année précédente.

Sogefi a cédé 0,5 %. La société a annoncé vendredi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 431,6 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 13 % par rapport aux 381,1 millions d'euros de la même période en 2022.

Le bénéfice net pour la période s'est élevé à 13,2 millions d'euros, contre 10,7 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Autostrade Merididionali est en baisse de 2,8% après que le prix de son action ait chuté à 23,30 EUR à la clôture de jeudi, contre 19,80 EUR il y a cinq séances.

Giglio Group, qui a ouvert en hausse de 5,1%, et algoWatt, en hausse de 2,1% après avoir annoncé lundi la signature d'un 'important accord-cadre avec un établissement de crédit italien de premier plan' pour la maintenance évolutive et corrective des solutions de contrôle à distance des systèmes technologiques et la gestion des équipes de maintenance dans les bureaux à travers l'Italie.

Parmi les PME, TrenDevice - dans le vert de 1,8 pour cent - a déclaré vendredi qu'au cours des trois premiers mois de 2023, elle a généré des revenus de 4,1 millions d'euros, en légère baisse par rapport aux 5,1 millions d'euros de la même période de 2022.

Cette baisse, explique la société dans une note, est due à l'abandon du canal de vente lié aux places de marché étrangères, caractérisé par des marges trop faibles par rapport aux attentes de la direction.

Convergenze n'est toujours pas commercialisée. La société a déclaré avoir revu les principales données de gestion pour le premier trimestre, faisant état d'un chiffre d'affaires de 5,0 millions d'euros, contre 6,1 millions d'euros pour la même période en 2022.

Dans le détail, la business unit TLC a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros contre 2,3 millions d'euros au premier trimestre 2022, tandis que la BU Énergie a enregistré une baisse de 30 % de son chiffre d'affaires à 2,6 millions d'euros contre 3,7 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Finlogic a ouvert dans le rouge de 0,4 pour cent après avoir déclaré jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 34 pour cent d'une année sur l'autre à 20,3 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros au même trimestre de l'année précédente.

Sans inclure dans les comptes les deux sociétés acquises au cours de l'année 2022, les revenus auraient augmenté de 12% à 16,9 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé fractionnellement dans le vert à 28 571,96 et le Hang Seng était en baisse de 0,8 pour cent à 19 919,03, tandis que le Shanghai Composite était en baisse de 0,8 pour cent à 3 275,41.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé au-dessus du pair à 33 808,96, le S&P a terminé dans le vert fractionné à 4 133,52 tandis que le Nasdaq a terminé en hausse de 0,1 pour cent à 12 072,46.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0980 USD contre 1,0973 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2435 USD contre 1,2415 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 80,65 USD contre 81,54 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 982,09 USD l'once contre 1 976,36 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 1000 CEST en Allemagne, l'indice ifo sur le climat des affaires dans la zone euro et l'évaluation de la situation actuelle de l'Allemagne avec les attentes des entreprises seront publiés.

À 1430 CEST au Canada, l'indice des prix des logements neufs est attendu.

Sur la Piazza Affari, les résultats d'algoWatt, Destination Italia, Farmacosmo, Portale Sardegna et Take off sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.