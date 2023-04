Le Mib devrait baisser ; les données du PIB sont attendues cette semaine

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens devraient être dans le rouge lundi selon les contrats à terme IG, à l'exception de Paris, après une semaine qui s'est terminée positivement pour toutes les bourses du Vieux Continent.

Ainsi, le FTSE Mib devrait être dans le rouge de 82,2 points ou 0,3 pour cent après avoir clôturé vendredi dans le vert de 0,4 pour cent à 27 745,81.

En Europe, le CAC 40 de Paris devrait ouvrir en hausse de 32 points ou 0,4 pour cent, le FTSE 100 de Londres devrait être dans le rouge de 17,5 points ou 0,2 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort est attendu en baisse de 45,3 points ou 0,3 pour cent.

En ce qui concerne la clôture positive de la semaine dernière, "il n'est pas trop difficile de trouver les raisons de la résistance continue des marchés européens, avec des chiffres économiques en amélioration en raison de la baisse des prix de l'énergie et des résultats d'entreprises meilleurs que prévu", commente Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets UK.

"Toutefois, cela ne signifie pas que la reprise depuis les plus bas de mars n'est pas fragile, et rien ne suggère pour le moment qu'elle ne peut pas se poursuivre alors que nous atteignons la dernière semaine de ce qui pourrait être un autre mois positif."

"Les données économiques de cette semaine devraient se concentrer sur le PIB du premier trimestre des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie, tous à la fin de la semaine, ainsi que sur la Banque du Japon, qui pourrait modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux vendredi matin, contre toute attente", conclut l'analyste.

Parmi les plus petits marchés boursiers italiens, le Mid-Cap a clôturé dans le vert vendredi soir de 0,5 pour cent à 43 870,53, le Small-Cap a cédé 0,5 pour cent à 29 476,49, et l'Italie Growth a terminé dans le vert de 0,2 pour cent à 9 237,94.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Intesa Sanpaolo - qui a clôturé dans le rouge de 0,2% - et Salcef Group ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé un accord pour vendre des crédits d'impôt liés aux primes à la construction et au Superbonus d'une valeur de 40 millions d'euros.

Telecom Italia a terminé en queue de peloton, cédant 4,3 %. Du 14 au 21 avril, en cinq séances, elle a perdu 560 millions d'euros de capitalisation.

"Les actionnaires italiens, à commencer par le CDP public, et la direction actuelle ont essuyé hier une défaite lors de l'assemblée générale des actionnaires, ce qui a mis en lumière un fait que le débat public a tendance à occulter : la société financière de la famille Bolloré détient 24% de la société et en est de loin le principal actionnaire.

La société a annoncé l'acquisition de TS-Way, une société italienne spécialisée dans les services de prévention et d'analyse des cyber-attaques.

La transaction a été finalisée par l'intermédiaire de Telsy, une société du groupe spécialisée dans la cybersécurité, qui opère au sein de TIM Enterprise.

Saipem - en hausse de 1,0 % - et Clough, la filiale australienne du groupe Webuild, dans le cadre d'une coentreprise à parts égales, ont annoncé vendredi qu'ils avaient obtenu la pleine efficacité contractuelle pour le développement de l'usine d'urée de Perdaman Industries, située sur la côte de l'Australie occidentale, avec l'atteinte de la date de début des travaux.

La valeur du nouveau contrat s'élève à un peu plus de 2,8 milliards d'USD - 2,56 milliards d'EUR - la part de chaque participant à l'entreprise commune étant d'environ 1,4 milliard d'USD.

Interpump Group, dans le vert de 1,4 %, a annoncé l'acquisition d'une participation de 70 % dans I.Mec.

Fondée en 1989 et basée à Reggio Emilia, I.Mec est spécialisée dans la production de tamis mécaniques, c'est-à-dire de dispositifs de sélection granulométrique de matériaux grâce à des mécanismes de vibration, avec pour principaux secteurs d'application la céramique, le recyclage, l'épuration, l'industrie alimentaire et cosmétique. L'entreprise a clôturé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'EUR et une marge d'Ebitda de l'ordre de 23 %.

La valeur de la transaction a été fixée à environ 14 millions d'euros.

Sur le Mid-Cap, Arnoldo Mondadori Editore - qui a clôturé dans le rouge de 0,8% - a annoncé jeudi qu'il avait exécuté un contrat pour la vente à PBF Srl de sa participation de 18,45% dans Società Europea di Edizioni Spa, éditeur du quotidien Il Giornale.

Cementir Holding - qui a terminé l'année en baisse de 0,3% - a annoncé que l'assemblée des actionnaires avait renouvelé le conseil d'administration, qui restera en fonction pendant trois ans, réduisant le nombre de membres à huit, dont un directeur exécutif, Francesco Caltagirone, et sept non exécutifs.

Maire Tecnimont - dans le rouge de 2,2 pour cent - a annoncé vendredi que sa filiale NextChem, qui fait partie de la business unit Sustainable Technology Solutions, après avoir terminé l'étude d'ingénierie avancée pour la méthanisation pour le projet Salamandre en Normandie, a obtenu un nouveau contrat de Storengy pour réaliser une nouvelle étude d'ingénierie avancée pour la gazéification des déchets de bois et le système d'épuration du gaz de synthèse pour produire du biométhane.

Salvatore Ferragamo a terminé en queue de peloton, abandonnant 5,9% après avoir annoncé jeudi que les revenus consolidés du premier trimestre 2023 ont chuté à 277,9 millions d'euros, contre 289,4 millions d'euros pour la même période de 2022.

Du côté des petites capitalisations, Sogefi a clôturé dans le rouge (1,2%). La société a publié vendredi un chiffre d'affaires de 431,6 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 13% par rapport aux 381,1 millions d'euros enregistrés à la même période en 2022.

Le bénéfice net pour la période s'est élevé à 13,2 millions d'euros, contre 10,7 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Autostrade Merididionali a clôturé dans le rouge de 0,4 % à EUR après que le prix de l'action ait chuté à 23,30 EUR à la clôture de jeudi, contre 19,80 EUR il y a cinq séances.

Piquadro a clôturé inchangé à 1,77 EUR par action après avoir déclaré mercredi que les revenus pour le quatrième trimestre et l'année complète se terminant le 31 mars 2023 ont augmenté à deux chiffres par rapport à l'année précédente.

Au cours de l'exercice 2022-2023, les revenus ont augmenté de 18 %, passant de 149,4 millions d'euros à 175,6 millions d'euros, tandis que, pour le seul quatrième trimestre, ils ont progressé de 22 %, passant de 40,0 millions d'euros à 48,8 millions d'euros.

Parmi les PME, CleanBnB a terminé dans le rouge de 0,9 pour cent après avoir annoncé qu'elle avait approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre, ayant déclaré une perte de 155 305 euros, une amélioration de 86 pour cent par rapport à la perte de 1,2 million d'euros en 2021.

Les recettes consolidées se sont élevées à 9,4 millions d'euros, contre 4,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une amélioration à trois chiffres de 136 %.

Convergences - inchangé à 2,38 euros par action - a déclaré avoir revu les données de gestion clés pour le premier trimestre, annonçant des revenus de 5,0 millions d'euros contre 6,1 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

En détail, l'unité TLC a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros contre 2,3 millions d'euros au premier trimestre 2022, tandis que la BU Énergie a enregistré une baisse de 30 % de son chiffre d'affaires, à 2,6 millions d'euros contre 3,7 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Finlogic a terminé dans le vert de 0,4 pour cent après avoir déclaré jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 34 pour cent en glissement annuel à 20,3 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros au même trimestre de l'année précédente.

Sans inclure dans les comptes les deux sociétés acquises au cours de l'année 2022, les revenus auraient augmenté de 12 % à 16,9 millions d'euros contre 15,1 millions d'euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans un vert fractionné à 28 571,96 et le Hang Seng était en baisse de 1,6 pour cent à 19 756,62, tandis que le Shanghai Composite était en baisse de 1,0 pour cent à 3 368,87.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé au-dessus du pair à 33 808,96, le S&P a terminé dans un vert fractionné à 4 133,52 tandis que le Nasdaq a terminé en hausse de 0,1 pour cent à 12 072,46.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0982 USD contre 1,0973 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2428 USD contre 1,2415 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 80,58 USD contre 81,54 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 981,38 USD l'once contre 1 976,36 USD l'once à la clôture de vendredi.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 1000 CEST en Allemagne, l'indice ifo sur le climat des affaires dans la zone euro et l'évaluation de la situation actuelle de l'Allemagne avec les attentes des entreprises seront publiés.

À 1430 CEST au Canada, l'indice des prix des logements neufs est attendu.

Sur la Piazza Affari, les résultats d'algoWatt, Destination Italia, Farmacosmo, Portale Sardegna et Take off sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

