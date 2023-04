Les revenus de Finlogic augmentent de 34% au premier trimestre

(Alliance News) - Finlogic Spa a annoncé jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 34 % en glissement annuel pour atteindre 20,3 millions d'euros, contre 15,1 millions d'euros au cours du même trimestre de l'année précédente.

Sans inclure dans les comptes les deux sociétés reprises en 2022, le chiffre d'affaires aurait augmenté de 12 %, passant de 15,1 millions d'euros à 16,9 millions d'euros.

La tendance à la hausse des revenus de la division Étiquettes, le cœur de métier du groupe, s'est poursuivie, avec une augmentation significative de 19 % par rapport à 2022, tandis que la division Produits technologiques a suivi la tendance positive des Étiquettes et a enregistré une croissance de 54 %, tout comme la division Services et support, caractérisée par des activités de support technique et des services de conseil et de logiciels, qui a enregistré une croissance significative de 206 %. La forte performance des divisions Produits Technologiques et Services et Support est influencée par la consolidation d'Alfacod et d'Ase, spécialisées dans la commercialisation de ce type de produits.

Dino Natale, administrateur délégué de Finlogic : "La performance du groupe, même sans les deux sociétés acquises, est satisfaisante et affiche une croissance de 12%, ces résultats sont principalement dus à d'importantes synergies et à des activités de vente croisée et ascendante, ainsi qu'aux investissements dans la capacité de production réalisés en 2022 qui soutiennent la division Étiquettes. L'année commence du bon pied malgré les signaux provenant du marché soulignant la poursuite de la dynamique inflationniste à des niveaux élevés, ce qui a conduit et continuera à conduire à une contraction globale de la consommation".

L'action Finlogic a clôturé jeudi au pair à 11,95 euros par action.

