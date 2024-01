Finnair Oyj est une compagnie aérienne basée en Finlande, spécialisée dans le transport de passagers et de marchandises entre l'Asie et l'Europe. Elle propose également des voyages à forfait sous ses marques Aurinkomatkat-Suntours (devenue Aurinkomatkat) et Finnair Holidays. La société a un seul secteur d'activité et d'information : L'activité aérienne, qui vise à refléter un résultat d'exploitation comparable, hors coût du capital.

Secteur Compagnies aériennes