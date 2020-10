Finnair enregistre un nouveau trimestre de pertes au 3e trimestre

Helsinki (awp/afp) - La compagnie aérienne Finnair a de nouveau fait état mercredi d'une lourde perte nette au troisième trimestre, en raison de la pandémie de Covid-19 qui continue de plomber le trafic mondial.

"La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif important sur les premier, deuxième et troisième trimestres de Finnair - et cet impact négatif se poursuivra au cours du dernier trimestre de l'année", a prévenu le transporteur.

Entre juillet et septembre, Finnair a subi une perte nette de près de 200 millions d'euros (près de 215 millions de francs suisses), contre un bénéfice d'environ 57 millions un an plus tôt.

A seulement 97,4 millions d'euros, le chiffre d'affaires au troisième trimestre a été divisé par neuf par rapport à la même période de l'an dernier.

Pour l'ensemble de 2020, la compagnie s'attend à une nette baisse de son chiffre d'affaires, indique-t-elle dans son rapport financier trimestriel.

Pour le seul quatrième trimestre, "la perte d'exploitation comparable (...) sera d'ampleur similaire à celle des deuxième et troisième trimestres".

Au cours du troisième trimestre, cette perte s'est élevée à 167 millions.

Finnair, dont le modèle économique repose sur les liaisons Europe-Asie via son "hub" d'Helsinki, a été particulièrement touchée par la pandémie partie de Chine avant de frapper durement l'Europe et entraîner de sévères restrictions de voyages partout dans le monde.

Comme de nombreuses compagnies aériennes, Finnair, détenue à 56% par l'Etat finlandais, a procédé en juin à un plan de recapitalisation, comprenant notamment une augmentation de capital de 500 millions d'euros.

Ce plan s'est accompagné de mesures drastiques d'économies.

La compagnie avait indiqué en août vouloir supprimer environ 1.000 postes, soit 15% de ses effectifs, un chiffre depuis revu à la baisse, à 700.

Toutefois, Finnair note qu'elle comptera "près de 1.100 employés de moins" qu'au début de l'année.

La compagnie aérienne a par ailleurs relevé son objectif de réduction des coûts, à 140 millions d'euros, contre 100 millions annoncés jusque-là.

A la Bourse d'Helsinki, le titre Finnair abandonnait 0,63% vers 09H30 GMT, dans un marché en baisse de 1,18%.

