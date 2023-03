Finnair se tourne vers les États-Unis et le Moyen-Orient avant un été chargé

Finnair s'est traditionnellement appuyée sur les routes asiatiques, bénéficiant de temps de vol plus courts au-dessus de la Sibérie, mais la compagnie aérienne a été exclue de l'espace aérien russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, ayant déjà connu un effondrement du nombre de passagers en raison des blocages dus à la pandémie.

Les liaisons asiatiques représentent actuellement environ 30 % des recettes de billetterie de Finnair, contre 50 % auparavant, selon Topi Manner.

Alors que les compagnies aériennes chinoises ont désormais un avantage injuste en pouvant traverser l'espace aérien russe, il a déclaré qu'il y a suffisamment de demande refoulée après la réouverture de la Chine pour soutenir également les réservations de Finnair.

"Nous nous préparons à augmenter les vols vers la Chine pendant l'été, surtout à partir du début du troisième trimestre", a déclaré Manner à Reuters, ajoutant que Pékin et Shanghai seraient les principales liaisons.

"Nous nous concentrons sur ces deux mégapoles car nous ne pensons pas qu'il soit possible de rentabiliser les villes chinoises secondaires... avec l'inégalité des règles du jeu", a-t-il ajouté.

Pour compenser la baisse du trafic asiatique, Finnair ajoute des liaisons vers des destinations américaines telles que Seattle et Los Angeles et des villes du Moyen-Orient via Doha, tout en développant son réseau européen court-courrier.

"Nous constatons une très forte demande pour le trafic court-courrier européen et lorsque nous regardons par exemple le trafic de loisirs vers les pays méditerranéens, nous sommes déjà à des niveaux pré-pandémiques ou même un peu au-dessus", a déclaré Manner.

LA REPRISE SE POURSUIT

Finnair a déclaré qu'elle s'attendait à une augmentation significative de ses revenus en 2023, mais M. Manner a indiqué qu'il faudrait probablement attendre la mi-2024 pour que les bénéfices reviennent à des niveaux pré-pandémiques, bien que la compagnie ait déjà annoncé deux trimestres consécutifs de bénéfices.

Il a déclaré que les passagers semblaient prêts à payer des billets plus chers pour tenir compte de la hausse du coût du kérosène, et qu'il s'attendait à ce que cela continue au moins pendant le premier semestre de l'année.

"La visibilité sur la fin de l'année est clairement un peu plus faible", a-t-il déclaré.

M. Manner prévoit de nouvelles perturbations alors que le secteur continue de se remettre de la pandémie, mais il doute que Finnair soit durement touchée, soulignant la fiabilité de son hub d'Helsinki, qui dispose d'un bon personnel.