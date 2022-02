La Finlande va fermer son espace aérien à la Russie

27 février (Reuters) - La Finlande se prépare à fermer son espace aérien aux compagnies aériennes russes en réponse à l'offensive lancée par Moscou contre l'Ukraine, a déclaré le ministre des Transports Timo Harakka.

La Lituanie et la Lettonie ont déjà pris cette mesure et l'Allemagne s'apprête à faire de même.

La décision finlandaise devrait susciter des mesures de rétorsion de la part de Moscou et affecter la compagnie publique Finnair, dont l'essentiel de la stratégie repose sur des vols entre l'Europe et l'Asie via la Russie.

Samedi soir, KLM et Lufthansa ont annoncé la suspension pendant sept jours de tous leurs vols vers la Russie. (Maria Ponnezhath à Bangalore; rédigé par Jean-Stéphane Brosse)