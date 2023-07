finnCap Group plc est une société de services de conseil basée au Royaume-Uni. La société fournit des conseils stratégiques, des services de levée de fonds et des services connexes aux entreprises, aux clients institutionnels et aux investisseurs, y compris les fonds d'investissement privés et les family offices. La société propose une gamme de services par le biais de deux marques, à savoir finnCap capital markets et finnCap cavendish. Elle offre des services d'actions, qui comprennent la distribution et l'exécution d'actions cotées pour les investisseurs institutionnels et les entreprises clientes. Elle propose des services de banque d'investissement, notamment des offres publiques initiales, des fusions et acquisitions privées, des arrangements et conseils en matière de dette, des levées de fonds de capitaux privés, des services de courtage d'entreprise et des conseils généraux sur les options stratégiques. Elle propose ses services à une gamme de clients, notamment des sociétés cotées, des sociétés privées, des fonds de capital-investissement, des investisseurs institutionnels, des sociétés d'investissement, des fonds spéculatifs et des gestionnaires de fonds de clients privés.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds