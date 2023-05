L'accord entre Cenkos et finncap approuvé par le tribunal et l'assemblée générale

Cenkos Securities PLC - courtier en valeurs mobilières basé à Londres - annonce les résultats de la réunion du tribunal et de l'assemblée générale qui se sont tenues aujourd'hui dans le cadre de la fusion avec finncap Group PLC, un autre courtier en valeurs mobilières basé à Londres. La majorité requise des actionnaires du plan a voté en faveur de la résolution visant à approuver le plan pour réaliser la fusion. Lors de l'assemblée générale, la majorité requise des actionnaires de Cenkos a voté en faveur de la résolution spéciale proposée. finncap déclare que lors de son assemblée générale, la majorité requise des actionnaires a voté en faveur de la résolution ordinaire proposée. Une audience d'homologation du plan par le tribunal devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2023.

Fin mars, les deux courtiers en valeurs mobilières se sont mis d'accord sur une fusion qui verra chaque groupe d'actionnaires détenir à parts égales la société fusionnée et les directeurs généraux actuels Julian Morse et John Farrugia, respectivement, devenir co-directeurs généraux. Les actionnaires de Cenkos et de finnCap détiendront chacun environ la moitié de la société élargie. Les actionnaires de Cenkos recevront 3,19 actions finnCap pour chaque action Cenkos, soit 37,13 pence par action. Cela donne une valeur égale pour chaque société de 21,1 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action Cenkos : 38,00 pence, inchangé à Londres ce mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 43%.

Cours actuel de l'action finncap : 11,00 pence, en hausse de 2,3 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 52

