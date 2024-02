Finning International Inc. fournit des équipements, des pièces, des services et des solutions de performance pour les chenilles. Les segments de la société comprennent le Canada, l'Amérique du Sud, le Royaume-Uni et l'Irlande, et les autres segments. Les opérations canadiennes vendent, entretiennent et louent principalement des équipements et des moteurs Caterpillar en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans une partie du Nunavut, et fournissent également des services mobiles de ravitaillement en carburant sur site dans les provinces du Canada, ainsi qu'au Texas, aux États-Unis. Les marchés des activités canadiennes comprennent l'exploitation minière, la construction, le pétrole et le gaz conventionnels, la sylviculture et les systèmes d'alimentation électrique. Les activités sud-américaines vendent, entretiennent et louent principalement des équipements et des moteurs Caterpillar au Chili, en Argentine et en Bolivie. Les activités au Royaume-Uni et en Irlande vendent, entretiennent et louent principalement des équipements et des moteurs Caterpillar en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et en République d'Irlande. Les marchés des activités au Royaume-Uni et en Irlande comprennent la construction, les systèmes d'alimentation électrique et l'exploitation des carrières.

Secteur Véhicules et machines lourdes