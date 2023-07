Fino Payments Bank Limited (FPBL) est une banque commerciale régulière basée en Inde, qui est engagée dans la fourniture de services financiers numériques. FPBL propose des comptes d'épargne, des comptes courants, des services bancaires mobiles BPay et des applications de portefeuille (app), des prêts et des services d'assurance. Elle fournit également une plateforme technologique commerciale et bancaire. Le compte d'épargne de la société propose le compte d'épargne Aarambh, le compte d'épargne Suvidha, le compte d'épargne Shubh, le compte d'épargne Pratham, le compte de salaire Saral, le compte d'épargne Bhavishya et le compte d'épargne Jan. Le compte courant de la société propose le compte courant Pragati et le compte courant Sampann. Le service d'assurance de la société consiste en une assurance vie et une assurance santé.

Secteur Banques