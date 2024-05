Finolex Cables Limited est un fournisseur de solutions globales de câblage basé en Inde. La société est principalement engagée dans la fabrication de câbles électriques, de câbles de communication et d'autres appareils électriques. Ses segments comprennent les câbles électriques, les câbles de communication, les barres de cuivre et autres. Le segment Autres est engagé dans le commerce de produits électriques et autres. Sa gamme de produits comprend des câbles industriels isolés au PVC, des câbles industriels isolés au PVC FR-LSH, des câbles industriels flexibles unipolaires et multiconducteurs isolés au PVC, des câbles industriels flexibles multiconducteurs anti-rongeurs, des fils de bobinage et des câbles plats à trois conducteurs isolés au PVC, des câbles plats à trois conducteurs XLPE, des câbles d'alimentation et de contrôle, des câbles d'alimentation haute tension (jusqu'à 33 kV), des câbles téléphoniques remplis de gelée et isolés au polyéthylène, des câbles coaxiaux et CATV, des câbles LAN, des câbles pour tableaux de distribution, des câbles à fibres optiques et des câbles solaires. La société fabrique également des produits d'éclairage, des accessoires électriques, des appareillages de commutation, des ventilateurs et des chauffe-eau.

Secteur Equipements et composants électriques