Finolex Industries Limited est un fabricant de tuyaux et de raccords en polychlorure de vinyle (PVC) et de résines PVC. La société opère à travers deux segments : Les résines de PVC et les tuyaux et raccords en PVC. La société propose ses produits dans diverses catégories, notamment les tuyaux et raccords agricoles, les tuyaux et raccords de plomberie et d'assainissement, ainsi que le ciment solvant, l'apprêt et le lubrifiant. La société propose ses produits dans différentes tailles, classes de pression et diamètres. Ses produits comprennent les tuyaux et raccords agricoles, les tuyaux de cuvelage, les tuyaux de colonne, les tuyaux d'égout, les tuyaux et raccords pour le sol, les déchets et les eaux de pluie (SWR), les tuyaux et raccords de l'American society for testing and materials (ASTM), les tuyaux en polychlorure de vinyle chloré (CPVC) et la colle à solvant pour les tuyaux et raccords. La société possède des installations de fabrication dans les États de Maharashtra et de Gujarat.

Secteur Fournitures de construction et installation