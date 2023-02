Finsbury Food augmente le dividende intérimaire en raison de la hausse du bénéfice.

Finsbury Food Group PLC - Boulangerie de Cardiff - Pour le semestre clos le 31 décembre, le chiffre d'affaires est en hausse de 15 %, passant de 166,5 millions de GBP l'année précédente à 190,9 millions de GBP. Dans la division Overseas, les recettes s'élèvent à 29,9 millions de GBP, soit une hausse de 23 % par rapport aux 24,2 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt est en hausse de 7,0 %, passant de 5,7 millions de GBP à 6,1 millions de GBP, tandis que le bénéfice de base par action passe à 3,7 pence, contre 3,2 pence l'année précédente. Déclare un dividende intérimaire de 0,87 pence par action, en hausse de 4,8 % par rapport à 0,83 pence l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Finsbury Food déclare avoir réalisé une performance "encourageante" au premier semestre et avoir constaté une "demande constante" pour sa gamme de produits. Elle déclare être sur la bonne voie pour répondre aux attentes du marché pour l'exercice 2023.

Le directeur général, John Duffy, déclare : "Finsbury a une fois de plus réalisé une performance robuste au cours du premier semestre jusqu'en décembre 2022. Nous avons vu une performance stable dans la vente au détail au Royaume-Uni, une reprise continue dans la restauration au Royaume-Uni et une croissance continue dans notre division Overseas, tout cela malgré les défis de l'inflation importante et continue du coût des intrants et la baisse de la confiance des consommateurs."

Cours actuel de l'action : 96,00 pence, en baisse de 3,0%.

Variation sur 12 mois : +12%.

