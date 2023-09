Finsbury Food Group Plc est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication de gâteaux, de pains et de produits du matin destinés à la vente au détail et à la restauration. Les segments de la société comprennent la boulangerie britannique et l'outre-mer. Le segment UK bakery fabrique et vend des produits de boulangerie aux secteurs de l'épicerie et de la restauration au Royaume-Uni. Il comprend six filiales, qui toutes fabriquent et fournissent des produits alimentaires par l'intermédiaire des circuits. Le segment Overseas approvisionne et vend des produits de boulangerie aux secteurs européens de l'épicerie et de la restauration. Ses boulangeries et ses entreprises au Royaume-Uni et en Europe fabriquent du pain, des produits du matin et des gâteaux. Ses boulangeries comprennent Memory Lane Cakes, Fletchers, Kara, Johnstone's Food Service, Lightbody, Lightbody Europe, Nicholas & Harris, Ultrapharm et Ultraeuropa. La société détient un portefeuille de marques sous licence dans les secteurs des gâteaux et du pain, dont Disney, Warner Bros, Nickelodeon, Hasbro, Mattel, Nintendo et Xbox, entre autres.

Secteur Transformation des aliments