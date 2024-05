(Alliance News) - Finsbury Growth & Income Trust PLC a annoncé mardi une croissance de sa valeur d'actif net, une augmentation de son dividende et la nomination d'un nouveau président en janvier.

Le trust basé à Londres, qui investit dans des actions de sociétés principalement cotées au Royaume-Uni, a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 31 mars était de 932,2 pence, en hausse de 4,6% par rapport à 891,2 pence au 30 septembre.

Le rendement total de la valeur nette d'inventaire est tombé à 5,9 % au cours du premier semestre de l'exercice financier de Finsbury Growth, contre 7,2 % précédemment, et a été inférieur à l'indice FTSE All-Share, dont le rendement total a été de 6,9 %.

Finsbury a déclaré un dividende intérimaire de 8,8 pence par action, en hausse de 3,5 % par rapport aux 8,5 pence de l'année précédente.

La société a noté la persistance de l'incertitude liée à l'inflation mondiale et aux taux d'intérêt, ainsi qu'aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient et à leurs effets à long terme sur les économies et les relations internationales.

Entre-temps, le président Simon Hayes a déclaré qu'il avait l'intention de se retirer après l'assemblée générale annuelle de la société en janvier de l'année prochaine. Il sera remplacé par Pars Purewal, qui a rejoint le conseil d'administration de la société en novembre 2022.

Les actions de Finsbury étaient en baisse de 0,9 % à 848,00 pence chacune mardi en fin de matinée à Londres.

