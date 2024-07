Finseta PLC, anciennement Cornerstone FS PLC, est une société de change et de paiement basée au Royaume-Uni qui propose des comptes multidevises et des solutions de paiement aux entreprises et aux particuliers par l'intermédiaire de son réseau mondial de paiement. La société associe une plateforme technologique exclusive à un service personnalisé pour aider ses clients à effectuer des paiements dans plus de 150 pays et dans 58 devises. Elle propose des services de gestion du risque de change, de paiement et de compte électronique. Ses produits et services comprennent des comptes multidevises, des paiements internationaux, des solutions sur mesure et des partenariats. Ses solutions sur mesure permettent à tous les types de clients de gérer, maintenir et distribuer des fonds dans plus de 58 devises et 150 pays à partir d'un seul compte. La société collabore avec des organisations pour résoudre les problèmes de devises et de paiements auxquels sont confrontés les entreprises et les particuliers dans le monde entier. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Finseta Payment Solutions Limited.